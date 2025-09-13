40 años de Super Mario Bros: saltando entre videojuegos y cine

El 13 de septiembre de 1985 se lanzó en Japón el videojuego 'Super Mario Bros.' para la consola Famicom, que llegaría a América el 18 de octubre y a Europa en 1986. El éxito del fontanero bigotudo fue enorme y se mantiene 40 años después, con nuevas aventuras y una taquillera película que tendrá una secuela en 2026.

Tras el éxito de 'Super Mario Bros. Movie' (2023), en abril de 2026 llegará a los cines la secuela 'Super Mario Galaxy, Movie', según anunció Nintendo.

La compañía japonesa lanzará además el 2 de octubre 'Super Mario Glaxy' y 'Super Mario Galaxy 2' para Switch, con mejoras y nuevo contenido, mientras que 'Mario Tennis Forever' llegará a Switch 2 el 12 de febrero de 2026, y en primavera estará disponible 'Super Mario Bros. Wonder'.

Un personaje cuya primera aparición fue en realidad en 1981 en el videojuego 'Donkey Kong', uno de los más populares de aquella época en las salas de juegos recreativos.

Origen

Pero fue con su primer juego en solitario cuando estalló la Mariomanía, primero en Japón y muy rápidamente en todo el mundo. Tanto, que Mario se convirtió en todo un icono de la cultura pop y no solo el mundo de los videojuegos.

Y eso que era un momento complicado para el sector de los videojuegos, pero los escenarios coloridos, los innovadores niveles subterráneos y acuáticos y los divertidos personajes que acompañaban a Mario conquistaron a los usuarios y llevaron a Nintendo a vender más de 40 millones de unidades del primer juego.

Un juego desarrollado por Shigeru Miyamoto, que lo ideó mientras miraba por la ventana de un tren y se imaginaba saltando en el exterior.

De ahí surgió Jumpman (el hombre salto), que fue el que apareció en 'Donkey Kong'. Era carpintero y vestía con un peto rojo y una camiseta azul, colores que se invertirían para el definitivo Mario.

Con más de 1.000 millones de copias vendidas, la saga original de Super Mario Bros. sigue siendo la de más éxito, con 446 millones, aunque el juego más popular, según el Libro Guinness de los Récords, es el Mario Kart 8 Deluxe para la Switch, con 67,3 millones de copias.

Siempre fiel a sus señas de identidad -bigote, gorra y camiseta rojas y peto azul-, a lo largo de los años se ha ido rodeando de un nutrido e inseparable grupo de amigos, empezando por su hermano Luigi.

Por el Reino Champiñón habitan personajes como la princesa Peach y Toad, la princesa Daisy, el dinosaurio Yoshi o Toadette; enemigos como Bowser y Wario o los traviesos Boo.

A lo largo de los más de cien juegos que ha protagonizado, Mario ha estado presente en todas las consolas de Nintendo y se ha transformado con sus potenciadores, como la gorra con alas que le permitía volar, la supercampana que le convertía en un gato que podía escalar paredes o la elefanzana, para pasar a ser un poderoso elefante.

Sagas derivadas

De las diferentes sagas derivadas de la original -desde Yoshi's Island a Wario Land o Luigi's Mansion-, la de mayor éxito ha sido sin duda la de Mario Kart.

El alocado juego de carreras de coches fue lanzado en 1992 para Super Nintendo Entertainment System (SNES). Revolucionó los juegos de carreras añadiendo la destreza como uno de los elementos esenciales de una competición, además de la velocidad.

Pero lejos de dormirse en los laureles, Nintendo ha seguido trabajando en nuevas evoluciones del juego en estos 40 años.

En 1996 saltó a las tres dimensiones con 'Super Mario 64'; en 2002, en 'Super Mario Sunshine', introdujo una innovadora función que permitía regular la presión de la bomba de agua que porta con los gatillos del mando, y en 2006 en personaje llegó a la Wii con una libertad de movimiento basada en un sistema de esferas de gravedad.

Hace cinco años lanzó un 'battle royale' de hasta 35 jugadores y un periférico para echar carreras de kart mediante realidad aumentada, además de reeditar algunos de los juegos originales adaptados para Switch.

Mario en el cine

Y la popularidad de Mario aumentó aún más si cabe con su última incursión cinematográfica.

Ya en 1986 se hizo una película 'Super Mario Bros: ¡La gran misión para rescatar a la princesa Peach!' y entre 1989 y 1990 se emitió una serie de televisión animada, 'The Super Mario Bros. Super Show!', además de un filme de acción real, 'Super Mario Bros.', con Bob Hoskins como el fontanero.

Pero el mayor éxito fue el de 'The Super Mario Bros. Movie', que en 2023 fue la segunda película más taquillera del año en el mundo, con 1.360 millones de dólares de recaudación, solo superada por 'Barbie' (1.447 millones). Una cifra que podría superar la nueva secuela anunciada hoy.