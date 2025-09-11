Las 10 mejores películas de la historia, según Stephen King

Stephen King, renombrado autor asociado sobre todo al género de terror, ha visto muchas de sus novelas adaptadas al cine, a las cuales pronto se sumará La larga marcha, que llegará a los cines próximamente 21 de noviembre.

El escritor ha opinado en varias ocasiones sobre algunas de estas adaptaciones, sin embargo, las ha dejado intencionadamente fuera de una lista de sus películas preferidas que ha querido compartir en sus redes sociales.

"Mis 10 películas favoritas (excluyendo Misery, Cadena perpetua, La milla verde y Cuenta conmigo). Sin ningún orden en particular", escribía King, en su cuenta de X, antes Twitter, exponiendo a continuación su selección.

CARGA MALDITA

Estrenada en 1977 y dirigida por William Friedkin, este remake de la película francesa El salario del miedo fue un fracaso en taquilla, si bien ha ido ganando el favor de la crítica con el tiempo. La trama sigue a un grupo de excluidos que se ve obligado a viajar a América del Sur y transportar por la selva varias cajas con un explosivo altamente inestable.

EL PADRINO. PARTE II

Estrenada en 1977 y dirigida por Francis Ford Coppola, la secuela de El Padrino continúa la historia de la familia Corleone siguiendo paralelamente la elección de Michael como jefe de los negocios y los orígenes de Don Vito.

LA HUIDA

Teniendo en cuenta el resto de películas de la lista, lo más probable es que King se refiera a la versión de 1972, dirigida por Sam Peckinpah y no al remake de 1994. Basada en una novela de Jim Thompson, la cinta sigue a un matrimonio que debe atracar un banco y son perseguidos por un superviviente.

ATRAPADO EN EL TIEMPO

Película de culto, Atrapado en el tiempo sigue a Phil (Bill Murray), un presentador que va a cubrir un año más el Día de la Marmota... y lo revive una y otra vez hasta aprender una valiosa lección.

CASABLANCA

Estrenada en 1942, Casablanca es ya un clásico del cine de todos los tiempos. La cinta, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, sigue a dos amantes que se reencuentran en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

EL TESORO DE SIERRA MADRE

También protagonizada por Humphrey Bogart, El tesoro de Sierra Madre es un western ambientado en 1925, en el que tres vagabundos deciden ir en busca de oro juntos.

TIBURÓN

Este 2025, la película que inició la era de los blockbusters veraniegos cumplía 50 años. El filme de Steven Spielberg fue todo un evento cultural que cambió para siempre la visión del mar y sus peligros en la gran pantalla.

MALAS CALLES

A pesar de no ser uno de los títulos más célebres de la filmografía de Martin Scorsese, Malas calles sí que se encuentra entre los favoritos de King. La cinta de 1973 sigue a un joven italoamericano que trata de ascender en la mafia de Nueva York pero se siente responsable de su imprudente amigo.

ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE

Dirigida por Spielberg y estrenada en 1977, el filme de ciencia ficción se centra en la obsesión de un hombre que ve unos extraños objetos voladores y su búsqueda y la de otros por desentrañar un misterio que no es precisamente terrenal.

PERDICIÓN

La última de las películas citadas por King, que no por ello su menos preferida, es Perdición, cinta de 1944 dirigida por Billy Wilder. Basada en una novela de James M. Cain, la película sigue a un agente de seguros y la mujer de uno de sus clientes, que planean un asesinato para hacerse con el dinero del seguro de accidentes.