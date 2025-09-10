Ronny Sosa presenta documental “Nuestra Tierra”

El cineasta dominicano Ronny Sosa presentó su más reciente obra, el documental “Nuestra Tierra” (Our Island), una experiencia cinematográfica sensorial que explora la relación entre naturaleza, cultura y sostenibilidad en la República Dominicana.

Narrado por Hony Estrella, el filme convierte la belleza de la isla en protagonista, al tiempo que visibiliza los desafíos ambientales que enfrentan sus ecosistemas y comunidades.

Con imágenes poderosas y testimonios de voces como el defensor ambiental Johann Vásquez, la investigadora cultural Marianny Martínez y la bióloga marina Rebecca García, “Nuestra Tierra”invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida de proteger nuestro entorno.

Tras el éxito de La Bruja (2021), la película dominicana más taquillera de ese año, y el premiado cortometraje animado Volará (Will Fly), Sosa reafirma su compromiso con un cine que conecta identidad, sociedad y futuro.

Desde su productora Fénix Legendario Studios, impulsa proyectos con sello local y proyección internacional.

El documental ya ha sido selección oficial en festivales de prestigio como el Festival de Cine Global Santo Domingo 2025, el Madrid Indie Film Festival – MADRIFF 2025, el Inwood Film Festival 2025 y el Brampton International Film Festival 2025.

“Más que un documental, Nuestra Tierra es un llamado a la conciencia ambiental y a la responsabilidad compartida, donde cine, cultura y sostenibilidad convergen en una experiencia única para el espectador”, explicó Ronny Sosa durante su alocución.

La presentación oficial del audiovisual se realizó ante la presencia de personalidades e invitados especiales, durante una premier en el Centro León de Santiago.