Sydney Sweeney se perfila como candidata al Óscar por su papel de boxeadora en "Christy"

Desde ponerse un pene prostético hasta simular un bizarro trabajo sexual en una habitación de motel llena de vapor, la actriz estadounidense Sydney Sweeney estaba "dispuesta a todo" para su protagónico en el drama de boxeo "Christy",dijo su director a la AFP.

Sweeney, defendida por el presidente Donald Trump en la reciente controversia que generó por aparecer en una publicidad de jeans acusada de propaganda eugenésica, se perfila como candidata al Óscar por su interpretación de la pionera del boxeo femenino estadounidense Christy Martin.

La película se estrenó este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde la actuación y transformación física de Sweeney recibieron reseñas elogiosas.

"Christy" trata sobre boxeo, pero también sobre abuso doméstico y control misógino, cuando la pugilista que encarna Sweeney es presa de los celos y la violencia de su entrenador y luego esposo Jim Martin.

Además de luchas viscerales y sangrientas en el ring, la película exige que Sweeney realice muchas escenas atrevidas.

"Sydney estaba dispuesta a todo por la película", aseguró el director David Michod en diálogo con la AFP.

En una escena, su personaje es forzado por su marido a grabar un perturbador video sexual que incluye un pene falso. En otra, su esposo esencialmente la prostituye para que tenga un encuentro altamente sexualizado en una habitación de motel.

En la vida real, el marido de Christy, que estaba en bancarrota, "organizó estos escenarios donde los hombres pagaban para pelear con ella", explicó Michod.

"No estaba teniendo sexo con esos tipos (...) pero era una especie de extraño trabajo sexual", dijo.

"Criatura de internet"

Todo esto está muy lejos de la glamorosa imagen pública de Sweeney, quien, tras brillar en las series de HBO "Euphoria" y "The White Lotus", se volvió figura lucrativa de varias marcas.

En julio, la campaña publicitaria de American Eagle que proclamaba que la estrella de ojos azules y cabello rubio "tiene unos jeans geniales" -un juego de palabras con los homófonos en inglés de jeans y genes- fue acusada de evocar eugenesia e incluso de tener matices supremacistas blancos.

"Sydney Sweeney, republicana registrada, tiene el anuncio MÁS POPULAR del momento", dijo entonces Trump.

Sweeney se negó a abordar el tema en el estreno de "Christy" en Toronto.

Pero Michod dijo que esta polémica nunca afectó a su estrella. "Sydney es una criatura de internet", señaló. "Sabe moverse con estas cosas".

El escándalo tampoco parece que vaya a impedir la nominación al Óscar de Sweeney.

"Christy" se estrenará en salas en noviembre, un período ideal para las campañas de premios. Y las críticas, aunque en general mixtas, fueron casi unánimes en elogiar la actuación de la joven.

La verdadera Christy Martin, hija de un minero de carbón, se convirtió en la primera estrella femenina del boxeo. Pero durante décadas reprimió su sexualidad y fue abusada por su marido, quien aún se encuentra en prisión por intento de asesinato tras apuñalarla y dispararle.

Para prepararse para el papel, Sweeney se atiborró de comida rápida, dulces y "muchos batidos, muchas bebidas proteicas", según contó en la presentación de la película.

"Entrenaba tres veces al día, todos los días", dijo la joven, quien encarna a Martin a lo largo de más de 20 años de su vida, desde una ingenua adolescente hasta una recia sobreviviente de abuso.

Presente en Toronto, la boxeadora Christy Salter —quien ha recuperado su apellido de soltera y ahora está casada con una de sus antiguas rivales en el ring— elogió la transformación de Sweeney para el film.

"No era la bella y sexy Sydney", enfatizó. "En esta película era la Christy dura y ruda, y creo que eso es genial".