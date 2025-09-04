"Carlota la más barrial" utiliza la comedia para infiltrar en ella un mensaje relevante

“Carlota la más barrial” no es una película que busca saciar a los consumidores audiovisuales más exigentes. Ya lo han dicho los encargados de realizarla, es una película para el barrio. Pero eso para nada significa que sea mala.

Es una película simple, pero que utiliza la comedia para infiltrar en ella un mensaje relevante. Es una película que busca, más que cualquier otra cosa, establecer una conversación con su público.

“Carlota la más barrial" sigue a “Carlota”, quien es “la más barrial” porque representa, desde la concepción del personaje en sketches humorísticos, el ideario estereotípico de la mujer que vive en un barrio popular. Pero también su apelativo tiene otro significado, pues ella es la líder de la junta de vecinos de su barrio y, muy centrada en su puesto, es la primera en denunciar y luchar por las injusticias que se dan en su entorno. Desde la falta de agua hasta la invasión de un grupo de crimen organizado.

Aunque de manera breve, la película comenta sobre el estado de la corrupción y negligencia policial, que deja al barrio de Carlota completamente desprotegido frente a la delincuencia. Ante este escenario, la película expone su mensaje principal, “el barrio unido jamás será vencido”, mientras los comunitarios toman la iniciativa para defender su localidad.

De esta manera, la cinta propone un modelo de resistencia que nace justamente del abandono de las autoridades, reflejando una realidad social dominicana que existe detrás de la pantalla.

Al final, los protagonistas salen victoriosos gracias a su determinación, ingenio y ciertas conveniencias de la trama.

Todo esto es parte de la fantasía de reivindicación social de los sectores vulnerables. En la pantalla, estos sectores expresan con la comedia algo que adquiere crudeza en la calle, en la vida real.

La película termina y Villa Hermosa es libre. Solo nos queda esperar que, algún día, la realidad supere a la ficción.

En el sentido técnico, la fotografía y la composición fueron intachables. Por otro lado, los efectos especiales dejaron que desear, con un acabado poco realista y que restaba inmersión en la historia.

Otros puntos a destacar fueron la edición y el sonido, el cual ofreció una banda sonora que complementó de manera muy acertada el largometraje, brindando dinamismo a varias escenas.

Las actuaciones fueron en su mayoría buenas, aunque aparecieron algunas sin fuerza y con personajes planos. En cuanto a esto, aunque los personajes llegan a ser caricaturescos, los protagonistas se mantienen humanos.

Ficha técnica:

País: República Dominicana.

Género: Comedia.

Año: 2025.

Duración: 146 minutos.

Director: Yoel Morales.

Guion: Carasaf Sánchez y Juan Alberto Quezada.

Producción: Víctor Dumé, Leidy Peña y Francis Disla “El Indio”.

Fotografía: Francis Adamez.

Reparto principal: Carasaf Sánchez, Fausto Mata, La Materialista, Aquiles Correa, Manuel Raposo.

Sinopsis (acortada): Carlota es uniceja, imparable y la jefa sin corona de Villa Hermosa, un barrio que siempre encuentra la forma de salir adelante. Todo iba más o menos bien, hasta que Fuca y su banda de delincuentes llegan a imponer miedo y control. Carlota moviliza a su gente para defender lo suyo, entre protestas, exilios y mucha resistencia comunitaria.