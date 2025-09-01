¿Cuánto ha cobrado Tom Holland por cada película de Marvel?

Desde que en 2016 Tom Holland debutara en el UCM como Peter Parker/Spider-Man, apareciendo brevemente en Capitán América: Civil War, su fama ha ido aumentando... y también lo ha hecho su sueldo. Así, es de esperar que el actor reciba por Spider-Man: Brand New Day una astronómica cifra que podría ser cien veces mayor de la que cobrara a su llegada a Marvel.

En total, Holland ha encarnado al héroe arácnido hasta en seis títulos de la macrofranquicia marvelita. El intérprete retomará el papel una séptima vez para protagonizar la cuarta entrega de la saga centrada en su personaje, que ya se encuentra en pleno rodaje y aterrizará en las salas el 31 de julio de 2026, siendo una de las cintas más esperadas del próximo año.

Aunque no se sabe con exactitud cuánto cobrará Holland por Spider-Man: Brand New Day, las especulaciones apuntan a una astronómica cifra que iría en consonancia con el progresivo aumento que ha experimentado el sueldo de la estrella a lo largo de sus apariciones en el UCM. Así, según recoge The Direct, Holland habría acumulado ya más de 20 millones de dólares gracias a su encarnación del personaje, un número que con su próxima aparición podría doblar.

CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR (2016)

La película que marcó el debut de Holland como el héroe arácnido le valió al actor una paga de 250.000 dólares. La cinta, centrada en un enfrentamiento entre los Vengadores, presentaba al joven Peter como un aliado del bando de Iron Man, que lo reclutaba para su causa.

SPIDER-MAN: HOMECOMING (2017)

Dirigida por Jon Watts, Spider-Man: Homecoming fue la primera entrega de una saga centrada en el personaje de Holland, que contó en esta ocasión con un sueldo base de 500.000 dólares. Gracias a las bonificaciones por taquilla (el filme recaudó unos 858 millones de dólares) el intérprete habría acabado cobrando 1,5 millones de dólares.

VENGADORES: INFINITY WAR (2018)

En Vengadores: Infinity War, Spider-Man se unió a los Vengadores en la lucha contra Thanos, siendo finalmente uno de los personajes que de dólares en ambas ocasiones. A día de hoy, la cuarta entrega de Vengadores ocupa el segundo lugar en la lista de cintas más taquilleras de la historia, solo por debajo de Avatar, mientras que su predecesora (Infinity War), ocupa el sexto lugar.

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (2019)

La segunda aventura en solitario de Spider-Man le llevó a enfrentarse con Mysterio en ciudades europeas. La cinta llegó a recaudar 1.132 millones de dólares y el actor habría ganado unos 4 millones.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME (2021)

Spider-Man: No Way Home fue la culminación de la trilogía dirigida por Jon Watts y superó con mucho a sus predecesoras, casi llegando a los 2.000 millones de dólares de recaudación y quedándose entre las diez películas más taquilleras de todos los tiempos. Por supuesto, la paga de Holland reflejó esto y es que el actor habría cobrado unos 10 millones por ella.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY (2026)

Cinco años después del estreno de No Way Home, es de esperar que el regreso de Holland como Peter Parker reporte un gran beneficio económico a Marvel y que el actor reciba por ello una paga mayor que las anteriores. Así, algunas informaciones señalan que el salario de Holland en esta ocasión podría rondar entre los 20 y 25 millones de dólares, es decir, casi la suma de lo que llevaría recaudado sumando sus anteriores apariciones.