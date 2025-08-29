Muere Marquis Leguizamón, actriz de "La lucha de Ana" y "El hoyo del Diablo"

Falleció la actriz y productora Marquis Leguizamón, quién actuó en las cintas “La lucha de Ana” y “El hoyo del Diablo”, así lo informó Bellas Artes.

“La Dirección General de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Teatro lamentan profundamente el fallecimiento de la la actriz y productora Marquis Leguizamón. Reconocida por su extraordinario dominio escénico, versatilidad artística y firme compromiso con la cultura, Marqués Leguizamón deja un legado invaluable en las artes escénicas de nuestro país”, publicó la cuenta de Instagram de Bellas Artes.

No se informó la causa de la muerte.

Leguizamón se desempeñó como actriz de cine, radio, televisión y teatro y también como cantante, locutora, actriz de doblaje y productora de televisión.

La artista era miembro del Teatro Rodante Dominicano y de la Compañía Nacional de Teatro, “su labor como teatrista, gestora cultural y servidora pública fue clave para el fortalecimiento de nuestro quehacer artístico”, publicó la entidad.