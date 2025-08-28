Animación en RD: perspectiva de Tomás Pichardo, director de “Olivia y las Nubes”

Cuando Tomás comenzó a practicar el arte de la animación a sus 15 años, ni siquiera sabía que eso es lo que quería hacer de manera profesional. Mucho menos pensaba que años más tarde, a la edad de 38, se convertiría en el director del primer largometraje animado en técnica 2D de su país.

Esa película es “Olivia y las Nubes”, que ya ha recibido más de una decena de premios en festivales.

Tomás explicó que al principio su intención era hacer películas filmadas con actores, pero era “muy tímido” y no se atrevía a pedirle a sus amigos que actuaran en sus filmes. Además, tampoco tenía una cámara para grabar.

“Pero sí tenía la computadora, tenía software de edición y de video y animación y lo que hacía era crear un pequeño experimento animado”, dijo el director.

A través de la animación, Pichardo encontró la manera de dar alas a sus ideas libremente, sin ninguna limitación más que su capacidad para plasmarlas.

Y a pesar de que al principio su intención con estos experimentos era que se grabaran en la vida real, con el tiempo descubrió que la animación era lo que realmente le apasionaba.

Sus inicios en el arte

Descubrir que él quería encaminarse por la cinematografía fue solo el primer paso de la travesía. Pues necesitó una gran convicción para afrontar el principal obstáculo en su camino y llegar a convertir su pasión en algo de lo que puede vivir.

Según relató Tomás, cuando el comenzaba a estudiar no existían escuelas de cine o animación en el país. ¿Su solución? Estudiar Bellas Artes e Ilustración en Chavón para tener un grado requerido para conseguir una beca que le permitiera estudiar en la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de Cuba.

Durante años, la meta de estudiar en la EICTV se convirtió en su propósito, el objetivo que deseaba conseguir para propulsar su carrera. Sin embargo, fue un sueño que nunca pudo despegar.

Luego de Chavón, Tomás ganó una beca para Parsons en Nueva York, pero, posteriormente, cuando finalmente se postuló para estudiar cine, no lo aceptaron en la escuela de Cuba.

“Eso me afectó muchísimo porque era un norte que yo tenía desde hace mucho, pero sí también me hizo entender que yo podía hacer un tipo de cine tipo “do it yourself” (DIY), tipo hazlo tú mismo”, manifestó Pichardo.

El cineasta convirtió su fracaso en una oportunidad para experimentar, descubrir nuevas formas de crear y nuevos caminos para su vida y su obra.

Explicó que utilizó sus conocimientos de la Universidad de Arte, Parsons, para comenzar a hacer cortometrajes en distintas técnicas. “Lo que no podía grabar, lo hacía animado, lo hacía dibujado. Entonces poco a poco ese se fue convirtiendo en mi lenguaje cinematográfico”.

De esta forma, Pichardo desarrolló su propio estilo y continuó su proceso de aprendizaje por su propia cuenta. “Trabajar y crear cosas” se convirtió en su escuela.

Asimismo, mientras se cerraba una puerta, se abrían otras. En el 2013, pocos años luego de terminar el programa de Parsons, Tomás Pichardo fue aceptado en el centro de investigación visual, “Fabrica” del grupo Benetton en Italia.

Esta oportunidad fue muy provechosa para su desarrollo artístico, ya que le sirvió para dar a conocer su trabajo mediante exhibiciones y adquirir nuevos aprendizajes.

Luego de estas experiencias, Tomás Pichardo comenzó a trabajar de la animación a través de las plataformas de Ted ED y School of Life. Esto fue posible gracias un amigo que hizo durante su estadía en Parsons.

Fue aun en ese momento de su vida cuando Tomás conoció a Cem Misirlioglu, una persona clave que lo acompañaría por el resto de su carrera hasta trabajar junto a él en la película múltiples veces aclamada en festivales internacionales.

Cem Misirlioglu, dentro de la especialidad de la música jazz afro-cubana y percusiones, estudiaba en el departamento de jazz de The New School, mientras Tomás estudiaba en Parsons, el departamento de artes de esta misma universidad. Les fue asignado un trabajo en grupo a ambos para una electiva llamada Visual Music, materia que conectaba una persona de cada departamento.

Desde ese momento en el que se conocieron, Tomás afirmó que “han trabajado juntos siempre”. Su relación de amistad se basa en una simbiosis artística.

“A todos mis cortos él le ha hecho la música y es como una especie de conversación en la que yo creo algo y él reacciona a eso o viceversa, o él crea algo de música y yo reacciono a eso”, expresó el director.

Pero además de servir como cómplice de sus colaboraciones artísticas, Cem le abrió las puertas a nuevas oportunidades en espacios que le permitían practicar la animación y recibir una compensación por ello.

Cem lo recomendó en un lugar en el que trabajaba, la productora de TED Ed, con la cual ya ha hecho varios cortos animados educativos para YouTube. De ahí lo contactaron de parte de School Life, otro canal similar que había visto sus trabajos en TED. De igual forma, el director fue presentando algunos de esos trabajos en festivales.

Reflexionando sobre este crecimiento que tuvo dentro de su carrera, Tomás dijo que, como una “escalerita”, “un punto llevó al otro”.

Trabajando para TED Ed, empresa internacional que produce videos educativos, Tomás Pichardo llegó a realizar 24 cortometrajes con los que pudo experimentar distintas técnicas, tales como el stop motion, que luego fue incorporando al estilo de sus producciones personales.

“Eventualmente descubrí que me llamaba mucho la atención eso de contar historias en múltiples técnicas”, dijo Pichardo, quien explicó que estas técnicas van conectadas a lo que sus historias quieren expresar y que, en el caso de “Olivia y las Nubes”, como este era un guion con “muchas intenciones” e ideas diferentes, tenía que utilizar estilos de animación diferentes.

Tomás afirmó que para él la animación es un negocio rentable. A través de su trabajo en Ted ED podía tener varios proyectos sucesivamente gracias a su forma rápida de trabajar.

Del mismo modo, el cineasta dijo que ese estilo de vida le permitió viajar mucho, lo cual disfruta.

“Podía descartar la idea de que si iba a un sitio necesitaba una visa de trabajo, porque podía hacer este trabajo por encargo en mi computadora en cualquier parte. Entonces, eso me permitió conocer nuevas oportunidades, conocer nuevos sitios y conectarme con otro tipo de gente que ayudó a crecer mi trabajo”, expresó.

Adicionalmente a estas empresas, Tomás Pichardo llegó a ser profesor en la escuela de cine de Chavón, la escuela de Diseño.

Reconocimiento de su película

Actualmente, “Olivia y las Nubes ha recibido 12 premios en importantes festivales internacionales, algo que su director no se esperaba.

Tomás Pichardo, quien duró 10 años realizando la película, dijo que su enfoque principal, sin importar el tiempo que durara, era llevar a cabo su idea y crear un largometraje.

De hecho, enfocado en su idea, Pichardo tampoco se preocupó por cómo sería recibida la película por el público.

“Para mí en ningún momento era una preocupación si se iba a entender o no, o sea, esa es la película. Pero también todos mis trabajos anteriores, en cierto detalle los trabajos por encargo, pero también mis trabajos personales manejan esos códigos visuales”, explicó.

A través de sus anteriores trabajos en exhibiciones y videoinstalaciones, Tomás Pichardo se fue consolidando en el “mundo de estos códigos”. Con su experiencia, el director dijo que su enfoque era “expresar ciertas emociones específicas”.

“Yo lo veo más como un rompecabezas, que tú vas armando ese rompecabezas y vas entendiendo o vas sintiendo esta emoción y eso viene mucho de cómo yo me conecto con mi trabajo, cómo yo me conecto con las personas”, dijo, explicando que desde su infancia ha utilizado su arte para conectar con otros y expresarse.

A pesar de ser un director de cine, Tomás expresó que no ve la dirección como su trabajo principal, sino la expresión de sus ideas y la creación de conexiones con otros a través de sus obras. “Entonces, Olivia y las nubes es eso mismo, cuenta esas historias, pero también cuenta mucho de mí”.

A través de los años, el director vio su obra transformarse. Al ser esta el primer largometraje de un cineasta que viene de crear exclusivamente cortos, muchas ideas y personajes de estos que no pudo concretar, así como el lenguaje visual que desarrolló con Cem durante su estadía en Nueva York, se vieron reflejadas en “Olivia y las Nubes”.

De esta manera, Tomás Pichardo aprovechó la incertidumbre de su propio futuro como creador para convertir estos primeros años en los que estaba descubriendo su estilo y sus posibilidades en un tiempo para experimentar con los símbolos y el lenguaje visual que luego llegaría a incorporarse en su ópera prima.

Perspectiva sobre la inteligencia artificial

Acerca del uso de la inteligencia artificial en la animación, Tomás dijo que a su comprensión es “algo nuevo” que debe irse entendiendo con el tiempo, pero que no la utiliza en su trabajo.

“Yo en mi propio trabajo personal no la necesito, como me encanta eso de crear un mundo, de crear estos personajes. Entonces, no es algo con lo que yo estoy pensando todo el tiempo, pero yo sí entiendo que puede ser útil dentro de alguna cosa”, expresó el director.

Un ejemplo que utilizó sobre los posibles usos de esta herramienta fue dentro del campo del stop motion. Específico que puede ser útil para automatizar el proceso de borrar en el video los cables que sostienen a los modelos de los personajes para crear los movimientos en la escena.

A partir de esto, el director manifestó que acepta la inteligencia artificial como una “herramienta que funciona dentro de tu proceso de trabajo”, pero no como una forma de reemplazar al artista o a su trabajo completamente.

Limitaciones y oportunidades de la animación dominicana

Según Tomás, la mayor limitación que existe para el cine animado en el país es la falta de una industria completamente consolidada para este tipo de películas. Sin embargo, puntualizó que luego de los 10 años que duró realizando su primer largometraje, ha notado un crecimiento en esta área y en las oportunidades que tienen los futuros animadores, como la categoría para animación en el concurso de Fonprocine.

Agregó también que ahora existen varios talleres, clases universitarias y profesionales extranjeros que vienen al país para impartir conocimientos en la animación, todas iniciativas que facilitan el acceso a este medio. No obstante, en palabras del director, “todavía estamos en desarrollo, todavía estamos comenzando”.

“Pero siento que en paralelo a eso se están formando gente, se están formando profesionales que quizás ya en pocos años van a empezar a crear sus propios cortos y van a tener trayectoria internacional y ganar más experiencia que les permita hacer su propio largometraje. Entonces, es limitante en el sentido de que todavía estamos en desarrollo, pero yo creo que es más cuestión de tiempo, de que ahora que estamos empezando a entender esta industria y estamos dándole la dedicación que merece y la oportunidad que merece para que suceda”, agregó el director.

Tomás también expresó que durante la producción de su película experimentó periodos de “mucho tiempo muerto” por esta falta de oportunidades.

“Entonces fue un proceso de entender cómo íbamos a hacer esta película”.

No solo ese fue su primer largometraje animado, sino que fue la primera producción animada en la que trabajaron sus productores, además de muchas otras personas en su equipo.

Pichardo relató que para hacerle frente a la escasez de animadores profesionales que pudieran trabajar en su película, contrató a varios de sus estudiantes de la escuela de Cine en Chavón, dándoles la oportunidad de participar en este proyecto.

Actualmente, Chavón tiene su propia escuela de animación. Este es otro factor que Tomás Pichardo mencionó como un elemento alentador en la animación dominicana.

Tomás Pichardo expresó que esta industria “apenas está comenzando”, pero que cada vez se sumarán nuevos proyectos a partir de la nueva escuela de animación en Chavón y los ganadores de proyectos animados en Fonprocine.

“Eso va creando la experiencia de esos mismos animadores. Eventualmente, algunos de ellos van a entrar en proyectos propios del largometraje, otros van a formar su propio estudio y van a hacer trabajo en coproducción con otros países. Entonces, siento que eso viene, que es un proceso que se va a ir desarrollando, toma tiempo”, concluyó.

Próximos pasos del director

En cuanto a su propio futuro, Pichardo afirmó que “Olivia y las Nubes no será su última película.

El director manifestó que luego de la culminación de “Olivia y las Nubes” se enamoró del formato del largometraje, por lo que, luego de varios años produciendo obras animadas, no se encuentra en sus planes detenerse.

“Yo siempre voy a estar animando, a mí me encanta animar”, dijo el director, para luego revelar que se encuentra en el proceso de crear su próximo largometraje.