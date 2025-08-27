Muere a los 79 años el actor Eusebio Poncela

El actor, productor y guionista español Eusebio Poncela murió este miércoles a los 79 años en su casa de El Escorial, en Madrid.

Según El País, Poncela sufría cáncer desde hace un año.

En 2022, Poncela se reconoció a sí mismo "marginal", por sus adicciones y por ser homosexual. Fue adicto a la heroína durante años mientras vivía en Argentina alegadamente por lo ocioso de su profesión y por tener dinero. "Soy actor, soy gay. A muchísima honra", dijo a 'El Español'.

Poncela fue un rostro conocido en el cine por su papel de José Sirgado en la película "Arrebato" (1979), de Iván Zulueta, y especialmente por las cintas del director Pedro Almodóvar como "Matador" (1986) y "La ley del deseo" (1987). Participó en más cien obras de teatro, series de televisión y otras películas.

En junio, Poncela estrenó la serie "Matices", de SkyShowtime, junto a Elsa Pataky, Maxi Iglesias y Luis Tosar.

Se formó en Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Se destacó en el teatro con "Romeo y Julieta", con María José Goyanes, y "Marat-Sade" con la compañía de Adolfo Marsillach.

Poncela nació en Vallecas en 1945. Fue hijo de "un socialista que luchó en la guerra en el bando perdedor". Su infancia estuvo marcada por su deseo de dedicarse a la actuación y su múltiples expulsiones del colegio.