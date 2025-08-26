Las mejores películas y series de la actriz Verónica Echegui

La actriz española Verónica Echegui falleció este domingo 24 de agosto a los 42 años. La intérprete, que saltó a la fama con su papel en Yo soy la Juani de Bigas Luna, llevaba unos días ingresada en el hospital madrileño 12 de octubre debido a una enfermedad.

Nominada en cinco ocasiones a los premios Goya, premio que sí que ganó como directora y guionista del cortometraje de ficción, Tótem Loba en 2022, Echegui era uno de los rostros habituales en las series y películas de las últimas décadas en la industria audiovisual española.

La actriz madrileña acumuló más de 50 títulos en una destacada y lamentablemente cercenada de forma abrupta carrera en la que destacan varias producciones en la gran y pequeña pantalla. Estas son algunas de ellas:

YO SOY LA JUANI

Su papel como Juani, una adolescente de extrarradio que se propone triunfar en el mundo de la actuación en la cinta de 2006 de Bigas Luna Yo soy la Juani, le valió a Echegui su primera nominación a los Goya, en la categoría de mejor actriz revelación.

EL MENOR DE LOS MALES

Con El menor de los males, la intérprete se hizo con el premio a mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga de 2007. La cinta, dirigida por Antonio Hernández y protagonizada por Carmen Maura y Roberto Álvarez, sigue el encuentro de dos hermanos que se tuerce debido a la amante secreta de uno de ellos.

EL PATIO DE MI CÁRCEL

En El patio de mi cárcel, Echegui dio vida a Isa, una atracadora que crea un peculiar grupo de teatro junto a la directora de la prisión, una actuación que le mereció su primera nominación a mejor actriz principal en los Goya.

KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO

La intérprete también fue nominada a mejor actriz principal por Katmandú, un espejo en el cielo, filme de Icíar Bollaín basado en la historia real de la maestra catalana Victoria Subirana.

LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA

Dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y estrenada en 2013, La gran familia española se ambienta durante la final del mundial de fútbol de Sudáfrica. En ella, Echegui comparte pantalla con Quim Gutiérrez, Antonio de la Torre y Roberto Álamo, entre otros.

EXPLOTA, EXPLOTA

Con Explota, explota, Echegui consiguió su cuarta nominación a los premios Goya. La película, estrenada en 2020, sigue la historia de una bailarina que persigue sus sueños de libertad en la España de los años 70.

A MUERTE

Estrenada a 2025, A muerte constituye uno de los últimos proyectos de Echegui (no el último, ya que aún queda por estrenar Ciudad de sombras). La serie, creada por Dani de la Orden, es una comedia que trata temas tan delicados como el cáncer o los embarazos no deseados.