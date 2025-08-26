“Carlota la más barrial" unifica comedia y conciencia social en la gran pantalla

“Carlota la más barrial” es la nueva película del director Yoel Morales y protagonizada por Carasaf Sánchez.

La película, una producción de Dukesa Films con el apoyo de la Aldea Studio, será estrenada en cines el 28 de agosto.

Carasaf Sánchez, actor que interpreta a Carlota en esta comedia, fue el mismo que creó al personaje.

Según contó, estudió cine en la UASD y al graduarse comenzó a crear contenido en las redes sociales, ideando e interpretando distintos personajes. De aquí surge Carlota, un personaje que ya tiene su propia película.

Carasaf narró que “no tenía personajes femeninos y un día relajando con una expareja nace esta idea, que no fue una idea del personaje, sino fue un relajo maquillándome”. Luego de darse cuenta de que el “relajo” le funcionaba para un nuevo personaje, le dio nombre, un carácter, comenzó a hacer videos con ella y estos se viralizaron.

Durante el proceso de preproducción, antes de que Joel Morales llegara a ser el director de “Carlota la más barrial”, la película pasó por otros cuatro directores diferentes, pero siempre habían conflictos entre las visiones creativas.

“Al final cada vez que había un director, los directores que llegaban le querían cambiar muchas cosas porque no eran gente que vivían del barrio”, dijo Carasaf, quien defendió siempre su visión del proyecto.

Entre las distintas propuestas e ideas que los otros directores quisieron agregar, uno de ellos quería que fuera una película cristiana en blanco y negro, otro un docudrama y otra directora proponía que fuera un musical.

Carasaf buscaba una persona que comprendiera la visión que él tenía de la película. De esa forma, volvió a encontrarse con Yoel luego de varios años desde que estudiaban juntos en la UASD y él se convirtió en el director definitivo de la película.

“Entonces el mundo nos llevó a Yoel en su momento y fue la mejor apuesta”, dijo Victor Dumé, productor de la película.

Como dato, revelaron que, a pesar de que saldrá al cine después, “Carlota la más barrial” es predecesora de “La bachata de Biónico”, otra película de Yoel que fue estrenada este año con gran éxito.

“Joel hizo Biónico después de Carlota. Aprendió con Calota”, reveló Carasaf. Del mismo modo, Leidy puntualizó que “la producción fue una escuela para todos”.

El barrio como protagonista

Los productores Víctor Dumé y Leidy Peña afirmaron que el protagonista real de la película es “el barrio”.

Para lograr que se sintiera la fuerte presencia del barrio como protagonista, los productores afirmaron que fue necesario el trabajo en conjunto y la organización de todos los actores y actrices que participaron en la película.

También comentaron que fue un reto trabajar con tantas personalidades reconocidas dentro del elenco, el cual incluye a Fausto Mata, La Materialista, Aquiles Correa, Daniel Luciano, Diana Filpo y Vakeró.

Explicaron que, con la guía de Yoel Morales y Carasaf Sánchez, dirigieron a los distintos talentos y personajes para lograr que cada actor “incida en la escena” y lograr emanar vitalidad a través de cada personaje. Según expresaron, deseaban que un personaje principal no opacara a los demás, sino que se sintiera el peso de todos.

“Cuando yo hice el guion, yo no me centré en tanto como en Carlota, como la película que tiene un personaje principal que va contando. Que sea una historia de un lugar en común, de un barrio. (…) Aquí realmente el personaje principal es el barrio”, dijo Carasaf.

Luego agregó: “Queríamos que no solo en voz de Carlota dijéramos cómo actúa el barrio, sino en voz de la banquera, en voz del motorista, en voz del colmadero, en voz del tipo que se roba la luz, en voz de todos”.

Una comedia con “mensaje social”

“Un tema importante en esta película es que en el guion que trabajamos decidimos dejar un mensaje social. Eso fue el punto principal. No puede ser de barrio y nosotros a alabar lo malo”, dijo Dumé, agregando que un foco importante que aborda la película es la lucha contra la delincuencia y las reivindicaciones sociales.

Respecto a esto, Carasaf dijo que para crear la historia se guió de su experiencia personal, de sus vivencias en el barrio donde creció y en el mensaje que quiere darle a aquellos que crecieron con él.

“Yo vengo de la clase más olvidada del barrio. Entonces, el mensaje que yo quiero darle a todos en mi barrio es que querer es poder”, dijo.

Asimismo, de esta convicción nace el eslogan de la película: “El barrio unido jamás será vencido”

Tanto los productores como Carasaf manifestaron que la forma en la que decidieron hacer esta película, a través de la comedia, fue producto de la visión que tienen del cine y de la comedia como elementos transformadores.

“El arte es cultura y también la risa es terapéutica y es necesaria, sobre todo en el mundo que vivimos ahora”, dijo Leidy Peña, agregando que cree que hay muchas formas para llevar un mensaje y que existe un lenguaje “para todo tipo de personas y para todo tipo de cultura”.

Un producto dominicano

Equipo y elenco de "Carlota la más barrial"

Los productores, junto con Carasaf, expresaron que la película que tenían planeada realizar era “un producto netamente dominicano”, pero que en el transcurso este producto cambió. Ahora tienen un largometraje que les ha brindado dos invitaciones para festivales de cine en Estados Unidos.

Estas invitaciones son algo que nunca esperaron, pero que han aceptado con las manos abiertas.

Además, Carasaf recalcó que desde un inicio su deseo fue crear una película “para el barrio, que la gente se identifique, la gente la que yo conozco porque yo no soy de otra esfera, yo soy de barrio”.

“Yo creo que como cultura vende una parte muy importante del dominicano y por lo menos para la diáspora dominicana norteamericana, que tiene años que no ha pisado su tierra, que tiene generaciones de hijos que ni siquiera conocen República Dominicana, se van a llevar con esto un poco, pueden conocer un poco. Porque dominicano no es nada más las playas ni las montañas. También es mucho de su gente”, agregó.