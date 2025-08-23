Muere el actor de cine, teatro y televisión Miguel Ángel Martínez

El actor Miguel Ángel Martínez, conocido por su trabajo en películas como “Ladrones a domicilio”, “Trópico de sangre”, “La soga” y “La lucha de Ana”, murió.

La actriz María Castillo lamentó la partida de su colega y compañero del arte: "Amanecimos de luto; partió uno de los nuestros. Luz para tu alma. Que la tierra te sea leve, y los tuyos encuentren consuelo. ¡Aplausos eternos!".

Nació en Sánchez Ramirez e inició en la actuación en el año 1972, logrando destacarse en un sinnúmero de producciones de cine, televisión y teatro.

Martínez logró participar en diversos programas televisivos dominicanos, entre ellos “El Show del Mediodía”, “Relatos de Miky Bretón”, “De Remate” y “Archivos de la Fiscalía”.

En el ámbito teatral, Martínez fue parte de las obras “Duarte Fundador de una República” (1976), “Antígona” (1976), “Fuente ovejuna” (1983), “Bodas de Sangre” (1987), “La Cocina” (1986), “Pasaje al Más Allá” (1998), entre otras.