El cine dominicano le da bienvenida a la aclamada “Adiós”

Tras un aclamado estreno mundial en el Festival du Film Francophone d’Angoulême (FFA) en Francia, y un recorrido internacional que ha elevado el prestigio del cine dominicano, llega a República Dominicana la película “Adiós”, dirigida por el cineasta dominicano Ronni Castillo y producida por Menos es Más Producciones (Jalsen Santana y Leticia Brea).

La cinta, presentada internacionalmente bajo el título “Au Revoir”, se proyectará por primera vez en su país de origen este mes de septiembre, marcando un hito para la industria cinematográfica dominicana.

Protagonizada por Jalsen Santana, Jimmy Jean-Louis y Sophie Gómez, la historia sigue a Marco, un hombre dominicano que, tras la repentina muerte de su esposa María Paz, descubre que ella mantenía una relación secreta con un francés llamado Frédéric. Esta revelación lo conduce a Francia, donde enfrenta los secretos del pasado y un proceso profundo de autodescubrimiento.

El filme fue rodado entre la República Dominicana y la región de Bretaña, Francia, creando un contraste visual y cultural que enriquece la narrativa. La combinación de paisajes refleja el duelo, el amor y la identidad desde perspectivas complementarias.

Tras su estreno en Francia, “Adiós” recibió ovaciones de pie y elogios de la crítica, que destacó su calidad visual y la profundidad poética de la propuesta. Haber sido parte de la sección Coup de Cœur del FFA –donde anteriormente se presentaron películas como “Toni, en famille” (2023) y “Les jeunes amants” (2021)– confirma el impacto creciente del cine dominicano en la escena internacional.

El estreno en República Dominicana será el 18 de septiembre, con una gala premier que contará con la presencia del elenco, el director y distinguidos invitados, consolidando este lanzamiento como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año.

La película, bajo el título “Au Revoir (Adiós)”, ya está disponible para el público europeo y estadounidense a través de Amazon Prime Video.