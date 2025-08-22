Aldea Estudio proyecta película “Madre: a dos centímetros de ti” en cárceles del país

Aldea Estudio, casa productora cinematográfica dirigida por Francis Disla “El Indio”, desarrolla un recorrido por los centros penitenciarios del país llevando el largometraje "Madre: a dos centímetros de ti".

La proyección más reciente tuvo lugar en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago. Además de la visualización de la película, los organizadores y representantes de la casa productora realizaron actividades reflexivas y terapéuticas.

“Madre: a dos centímetros de ti” es un largometraje que presenta la maternidad desde la perspectiva de sus desafíos, enfocándose en los valores del amor, el perdón y la redención. La película aborda una maternidad distinta a la tradicional, mostrando como ciertos patrones pueden repetirse a través del dolor heredado hasta llegar al punto de quiebre y sanación.

En representación de la Aldea Studio asistieron la directora del filme, Desiree Díaz Silva; la productora, Ana Iris Gómez; y Cándido Encarnación, encargado de relaciones públicas de Aldea Estudio y psicólogo social, quien facilitó el cinefórum posterior.

Durante el conversatorio, Desiree Díaz Silva compartió la experiencia que tuvo dentro de la actividad.

“Me sorprendió que mi historia tocara tan profundamente el corazón de las mujeres en la cárcel. Parte de esta película la hice inspirada en experiencias de mi propia vida, y ver que ellas se identificaron me confirma que el arte tiene un poder sanador”, dijo la directora.

Por su parte, Cándido Encarnación invitó a las internas a un ejercicio emocional. Las guió a reflexionar sobre los momentos felices y tristes de su infancia y las instó a aferrarse a las personas que quieren, demostrar amor a sus hijas y convertir los errores que hayan cometido en “un punto de cambio”.

Los organizadores relataron que, durante el ejercicio, muchas de las mujeres que participaron no pudieron contener las lágrimas y entraron en profunda reflexión.

Como institución, Aldea Studio afirmó que esta iniciativa forma parte de su resolución por llevar el cine a diversos espacios como “herramienta de transformación social y sanación emocional”, acercando historias de resiliencia y esperanza a comunidades y contextos donde más las necesitan.

Durante el encuentro también se encontraron presentes varias autoridades del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). Entre ellos: la directora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, la encargada del Departamento de Salud Mental de Rafey Mujeres y subdirectora de Tratamiento Interina, el encargado nacional del Departamento de Arte y Cultura de la DGSPC, el subdirector nacional de asistencia y tratamiento de la DGSPC, el director general de la DGSPC y la encargada del área educativa de Rafey Mujeres.