“Ponte pa’ lo tuyo”, se abre segunda categoría del Festival de cine con celulares Smartfilms RD

Smartfilms Dominicana continúa ampliando el abanico de categorías disponibles para concursar en la primera entrega en el país de su Festival de Cine con Celulares.

Es por ello que, en esta ocasión, los actores y productores Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso, responsables de la presencia de la franquicia de origen colombiano en la República Dominicana, anunciaron el segundo reglón para participar, exponiendo su talento, ingenio y creatividad en el cine.

“Ponte pa’ lo tuyo” invita a grabar ese corto que siempre has tenido en tu mente y presentarlo del desde el 14 de agosto hasta el 7 de septiembre, como un cortometraje de máximo 5 minutos de duración, incluyendo los créditos, en formato horizontal, realizado exclusivamente con un celular, de la marca que quieras.

Esta categoría está dirigida a todo dominicano entre 15 y 35 años con ganas de expandir sus conocimientos sobre el cine, mientras que inscripción es gratis.

Los premios de esta están divididos en tres lugares: tercer lugar, con un smartphone de última generación de la marca Samsung; segundo lugar con otro móvil y más $50 mil pesos patrocinado por Altice; y el primer lugar, gana una beca del 100% para estudiar Licenciatura en Producción de Cine y Multimedia en UNIBE, valorada en más de $1 millón de pesos, más un móvil de alta gama de la marca patrocinadora.

Además, los mejores cortos se van a proyectar en pantallla grande durante la clausura del Festival de Cine con Celulares Smartfilms en Caribbean Cinemas, posteriormente se transmitirán por televisión nacional en Grupo De Medios Telemicro.

Asimismo, paralelo a esto, se está llevando a cabo la Ruta Peliculera por diferentes partes del país, visitando 20 localidades a lo largo y ancho de la República Dominicana, entre ellos Distrito Nacional, Azua, San Cristóbal, Valverde, Puerto Plata, Samaná, Santiago, Santo Domingo y La Altagracia, brindando talleres y charlas sobre cómo crear historias de calidad utilizando un dispositivo móvil.

Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso, responsables de la presencia de la franquicia de origen colombiano en la República Dominicana, anunciaron el segundo reglón para participar, exponiendo su talento, ingenio y creatividad en el cine.

PRÓRROGA PARA DOMINICANA Vibra

Cabe destacar que la primera categoría es “Dominicana vibra”, la cual tiene como reto creativo contar una historia que destaque lo mejor de la República Dominicana y cuyo premio es $300 mil pesos para un solo ganador, ha extendido su cierre de convocatoria hasta el domingo 24 de agosto 11:59 PM, con el fin de que más personas tengan la oportunidad de competir y exponer sus talento.

Smartfilms llega a República Dominicana por el respado de la Asociación Cibao, Samsung, Altice, Caribbean Cinemas, M Studio, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Expo Sostenibilidad, DGCINE y Cinemateca Dominicana. Se suman como aliados Grupo de Medios Telemicro, Listín Diario, De Último Minuto, FrontStage y Cine Dominicano.