Alfonso Rodríguez: “No existe un solo capítulo de Los Electrolocos, los borraron por pura envidia”

Director, productor, cineasta, empresario, político y ahora diplomático, el veterano Alfonso Rodríguez se ha desempeñado en distintos escenarios.

Con su carácter fuerte y marcada personalidad, ha dejado su huella tanto en la televisión como en el cine.

El productor, de 64 años, tiene en su catálogo propuestas audiovisuales como “Tele sucesos”, "Archivo de la Fiscalía”, “Pobre presidente”, “Pobre expresidente”, entre muchas más.

Una de las más valoradas es "Los Electrolocos". Durante su visita al podcast "El Cuartico", de Listín Diario, fue abordado sobre esa serie televisiva dominicana que revolucionó la comedia en los años 90.

Sin embargo, la nueva generación no disfrutará de esa producción debido a que el material fue borrado deliberadamente.

Alfonso, productor e ideólogo de la serie que produjo unos 150 capítulos, reveló que tras su salida de Telecentro no quedó ni un capítulo de la comedia.

“No existe un solo capítulo de Los Electrolocos. Los borraron por pura envidia”, lamentó durante su participación en el podcast "El Cuartico" de Listín Diario.

Aunque logró rescatar más de cien episodios de “Ciudad Nueva”, otra de sus producciones emblemáticas, la pérdida de "Los Electrolocos" sigue siendo para él una de las mayores injusticias de la televisión dominicana.

“¿Cómo es posible que yo no pueda enseñar un solo capítulo porque un grupo de envidiosos decidió borrar todo?”, se preguntó sin tener la respuesta.

Alfonso Rodríguez durante su visita a Listín Diario para el podcast “El cuartico”, en el que participaron las periodistas Ashley Ann Presinal, Floranyi Jáquez y Audry Trinidad.JORGE MARTÍNEZ/LISTÍN DIARIO

La serie, inicialmente concebida con múltiples electrodomésticos como personajes, fue ajustada hasta quedar en el dúo del teléfono y la radio, fórmula que alcanzó enorme popularidad.

Con “Ciudad Nueva”, otra de sus producciones icónicas protagonizada por Frank Perozo, Micky Montilla, Laura Guzmán, entre otros actores, la suerte fue distinta. De esta pudo rescatar 110 capítulos gracias a que un trabajador del canal lo alertó de la eliminación masiva que estaban realizando.

Este tipo de experiencias refuerza su carácter y su postura sobre la traición. “Yo no perdono la traición. Si te borré, te borré. Pero si te quiero, te adoro”, dijo, explicando por qué evita reconciliaciones forzadas incluso con colegas como Frank Perozo, con quien mantiene una ruptura personal y profesional, la cual afirma no tiene vuelta atrás.

Alfonso Rodríguez, al centro, junto a las periodistas Ashley Ann Presinal, Floranyi Jáquez y Audry Trinidad.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

DEFENSOR DE LA LEY DE CINE

Rodríguez ha sido un fiel defensor de la Ley de Cine y no se cansa de repetir que ésta fue “la salvación” de la industria del cine local. “Aquí tenemos lo último en cámaras, luces, controles de foco, motores y casas rodantes. Cuando un productor extranjero pregunta, yo puedo decir que sí tenemos, porque entre una película extranjera y otra, el cine local sigue todo funcionando. Esa es la diferencia con otros países que no tienen industria propia”, explicó durante su visita a Listín Diario.

El cineasta sostuvo que “la ley no se hizo para hacer películas buenas. Porque ¿qué es una película buena? Eso es subjetivo. Una película buena para ti no es la misma que para mí”.

El director también fue enfático en que el cine no debe medirse solo por premios. Aunque obtuvo nominaciones a los Goya y los Globos de Oro con la película “Junior”, la experiencia le dejó pérdidas de más de nueve millones de pesos.

“Loca y atrapada” y “Feo de día, lindo de noche” son ejemplos de producciones suyas que han funcionado mejor en taquillas y plataformas de streaming que en festivales.

Alfonso Rodríguez durante su visita a Listín Diario.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

PELIDOM: el netflix dominicano

Él continúa apostando a la industria del cine a través de Pelidom, el “Netflix dominicano”, plataforma que nació en 2015 como un espacio para películas dominicanas y que luego se amplió al cine latinoamericano.

Con una alianza con Telemicro y Televisa, hoy busca llegar a más de 112 países. “Vamos no solamente a llevar el cine dominicano, sino también contenido de Telemicro que vamos a producir juntos, series y miniseries”, adelantó sobre su alianza con Grupo de Medios Telemicro que encabeza Juan Ramón Gómez Díaz.