Festival de Cine Nostalgia Juvenil: La nueva propuesta de un joven estudiante

El Festival de Cine Nostalgia Juvenil es un festival de cine enfocado en presentar a través de cortometrajes diferentes perspectivas de la nostalgia adolescente con un enfoque en estéticas visuales particulares.

La convocatoria para participar cierra el 30 de agosto de 2025 y ceremonia de presentación de los cortos está pautada a realizarse el 5 de septiembre el mismo año.

Según las informaciones, el festival favorece las obras inspiradas en varios movimientos estéticos basados en la cultura de Estados Unidos en las décadas los 90’s y los 2000’s. Algunos de estos movimientos estéticos son conocidos como “Indie Sleaze”, “Grunge”, “Vintage Americana”, Messy It Girl”, entre otros.

Además, bajo la óptica de la nostalgia juvenil, se exploran temas como la rebeldía, el amor, la vida nocturna, las relaciones íntimas, el rock & roll, el consumo de sustancias, los videojuegos y las fiestas.

El creador de este festival es Luis Dave Cerda Meregildo, estudiante de cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), director y productor de proyectos audiovisuales independientes.

“Carmen”, el primer cortometraje independiente de Luis Dave, es un ejemplo de esta estética de nostalgia y adolescencia caótica que él invita a otros cineastas a replicar. Del mismo modo, las premieres de este corto sirvieron como antecedente para el festival. En estos espacios, Dave Cerda brindó la oportunidad a otros estudiantes de universidades variadas de presentar sus propios cortometrajes.

Según su creador, se espera que el Festival de Cine Nostalgia Juvenil pueda ser realizado de forma anual. Luis Dave Cerda explicó que su iniciativa se debe a su deseo de animar a otros estudiantes como él a realizar cortometrajes, trabajar su confianza respecto a sus obras y darse a conocer en un ámbito más profesional.

Enfatizó que la misión del festival es promover las conexiones entre los estudiantes para construir uniones y desalentar rivalidades. El festival de cine funciona como un espacio para que los jóvenes cineastas puedan trabajar juntos y apoyarse mediante la visualización de los proyectos de cada uno.