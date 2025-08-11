El documental “Mamá Ninón” irá a los cines en septiembre

El documental “Mamá Ninón”, inspirado en la vida de la dominicana Graciela Gratereaux, mejor conocida como Mamá Ninón, y su trabajo voluntario en las cárceles del país desde 1973, se exhibirá a partir de septiembre en los cines.

El documental de 70 minutos, narrado por el gestor cultural Freddy Ginebra, está dividido en tres actos, escrita y producida por el guionista y cineasta Eudys Cordero.

La historia incluye dramatizaciones, testimonios y hechos relevantes que abordan la labor invaluable de una mujer excepcional que dedicó más de 30 años de su vida en llevar aliento y esperanza a los presos.

Mamá Ninón, con el respaldo de la Iglesia católica, visitaba cada semana las cárceles, a través de su ministerio Renovación de los Encarcelados (REEN), entidad adscrita a la Arquidiocésis de Santo Domingo, la cual le brindó un apoyo vital en la realización de este proyecto. REEN cuenta con más de 50 años de labor de servicio de manera ininterrumpida.

La premier tuvo lugar en el cine ISSFFAA y contó con la presencia de los hijos, nietos y familiares de Mamá Ninón, así como autoridades del sistema penitenciario.

Desde la izquierda, Carlos Díaz, Josefina Díaz, Dolores Toribio, Freddy Ginebra, Graciela Díaz y Pablo Casanova.

El documental utiliza imágenes, audios originales, videos y fotografías de archivo de la época, así como testimonios de familiares, integrantes de REEN y de los propios internos de entonces, quienes aseguran lograron reformar sus vidas, gracias al amor y compasión que ella les brindó, por medio del ministerio.

“El mundo debe conocer este tipo de historias”, expresó con emoción Cordero, al tiempo de resaltar la nobleza de un ser humano, a quienes muchos consideran una santa, que vivió para ayudar a los presos, sin juzgarlos, solo siguiendo el llamado de Dios en su corazón.

Explicó que Mamá Ninón, fallecida a los 91 años, el 15 de febrero de 2023, fue quien abrió la asistencia de la Iglesia Católica a las cárceles del país, con un mensaje esperanzador.

“Inició su servicio en 1973, en los tiempos de los 12 años del ex presidente Joaquín Balaguer; iba cada semana a los recintos penitenciarios, como La Victoria, acompañada por un sacerdote y luego con otros miembros que se fueron sumando”, explicó.

Cordero, reconocido por su trabajo en películas, como "A Ritmo de Fe", "Toy Aficiao" , "Rango de Honor", y Día Ocho”, entre otros, precisó que la cinta, realizada bajo la Ley de Cine Dominicana, estará en los cines del país a partir de septiembre próximo y plataformas de streaming internacionales.

De su lado, Freddy Ginebra manifestó su entusiasmo y satisfacción de participar en un proyecto de tal magnitud que demuestra la fuerza transformadora del amor. Hizo asimismo un llamado a la reflexión sobre el rol que estamos desempeñando en la sociedad.

En ese orden, Dolores Toribio de Genao (Doña Cándida), presidente de REEN, desde hace más de 18 años y con más de 40 en el ministerio, dijo sentirse honrada de continuar la labor de Mamá Ninón, la cual permanecerá por generaciones.

El director Eudys Cordero previo a proyección de su documental "Mamá Ninón".

HEROÍNA SILENTE

Nacida en 1933, oriunda de La Vega, Graciela Gratereaux fue una mujer extraordinaria con una vocación de servicio como pocos. Amada y respetada por los presos al punto de convertirse en un ente conciliador y ser buscada por las propias autoridades para lidiar con grandes conflictos en las cárceles.

Recibió premios y distinciones, como el de la Fundación Brugal Cree en su Gente, la Fundación Corripio y de la Presidencia de la República, en reconocimiento a su encomiable labor. La madre Teresa de Calcuta pidió conocerla cuando visitó República Dominicana en 1982.

Mamá Ninón falleció en 2023, en el proceso de realización del documental. No obstante, REEN continúa de manera ininterrumpida con la obra, visitando semanalmente las distintas cárceles del país. Con el documental, el ministerio conmemora el 52 aniversario de su fundación.

Al finalizar la proyección, REEN entregó una placa de reconocimiento a Eudys Cordero, por su esfuerzo y dedicación en la realización de dicho filme.