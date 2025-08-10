El terror se apodera de los cines: "Weapons" logra un triunfo en taquilla

Es agosto, y el terror y el humor entran en escena.

En un mes que desde hace tiempo se caracteriza por el auge del cine más atrevido, la esperadísima película de terror de Zach Cregger, "Weapons", no decepcionó, liderando la taquilla durante su fin de semana de estreno con 42,5 millones de dólares en Estados Unidos en 3202 salas. Recaudó 70 millones de dólares a nivel internacional.

El éxito de la película también le proporcionó a su distribuidor, Warner Bros. Pictures, el séptimo estreno número uno del año y se convirtió en la sexta película consecutiva del estudio en debutar con más de 40 millones de dólares a nivel nacional.

"Otro viernes de locos", la caótica secuela de Disney del clásico de 2003, "Un viernes de locos", se alzó con el segundo puesto durante su fin de semana de estreno, recaudando 29 millones de dólares en 3975 cines norteamericanos. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan, esta vez para un doble intercambio de cuerpos: la madre y la hija adolescente de Lohan, y su futura hijastra.

Las tácticas de marketing viral, junto con una fuerte publicidad boca a boca en las redes sociales, fueron un buen augurio para el éxito de ambas películas, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

“Las dos películas más taquilleras son totalmente diferentes, y eso es lo que hace que este fin de semana sea tan atractivo para los cinéfilos”, dijo Dergarabedian. “Ambas están perfectamente adaptadas para que el público reaccione en tiempo real durante el fin de semana a estas películas y luego las publique en redes sociales”.

“Weapons” transporta al público al pequeño pueblo de Maybrook, donde 17 jóvenes abandonan sus hogares a las 2:17 de la madrugada, dejando a sus padres desconcertados. El pueblo debe lidiar con los efectos persistentes del trauma a través del terror, la paranoia y un toque de humor existencial.

La película es la continuación de Cregger tras su debut como director en solitario con la película de terror que rompe con el género, "Barbarian", estrenada en 2022. Esta película, aclamada por la crítica, tuvo un comienzo más lento y un presupuesto menor, pero aun así encabezó las listas de éxitos en su estreno con 10 millones de dólares en Estados Unidos y causó sensación en el género.

“Weapons” generó mucho revuelo por sus buenas críticas (95% en Rotten Tomatoes).

“Internet está en pleno auge entre el viernes y hoy. Se ve que la gente lo está pasando genial”, dijo Jeffrey Goldstein, presidente de Distribución Global de Warner Bros. “Todo empieza con una película excepcional, una campaña de marketing excepcional, y la fecha también fue excepcional”.

El éxito del doble estreno de comedia y terror significó que "Los cuatro fantásticos: primeros pasos" dejó atrás sus dos semanas en el primer puesto y se ubicó en tercer lugar, recaudando 15,5 millones de dólares a nivel nacional. La película de superhéroes tuvo un sólido debut de 118 millones de dólares , pero tuvo un tropiezo en su segundo fin de semana.

"The Bad Guys 2", que tuvo un comienzo sólido en el segundo puesto durante su fin de semana de estreno, quedó en cuarto lugar, recaudando 10,4 millones de dólares en Estados Unidos. "The Naked Gun" tuvo una suerte similar, alcanzando el quinto puesto con 8,4 millones de dólares en los cines norteamericanos.

Se espera que “Jurassic World Rebirth”, que quedó en séptimo lugar esta semana, alcance los 800 millones de dólares a nivel mundial el lunes, según NBC Universal, luego de una exitosa temporada en los cines.

Warner Bros. tuvo un comienzo lento este año, pero resurgió con el éxito de taquilla "Una película de Minecraft", que se estrenó con una recaudación de 157 millones de dólares en Estados Unidos. Desde entonces, películas como "Sinners", "Superman" y ahora, "Weapons" han cosechado éxitos.

El estudio estableció “un plan sobre cómo crear una programación de verano perfecta”, dijo Dergarabedian.

“Weapons” también se suma a una serie de películas de terror exitosas este año; sus números de apertura se ubican justo detrás de “Final Destination: Bloodlines” y “Sinners”.

Las 10 mejores películas según la taquilla nacional

Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes y esta lista incluye las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Armas”, 42,5 millones de dólares.

2. “Freakier Friday”, 29 millones de dólares.

3. “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos”, 15,5 millones de dólares.

4. “The Bad Guys 2”, 10,4 millones de dólares.

5. “The Naked Gun”, 8,4 millones de dólares.

6. “Superman”, 7,8 millones de dólares.

7. “Jurassic World Rebirth”, 4,7 millones de dólares.

8. “F1: La Película”, 2,9 millones de dólares.

9. “Together”, 2,6 millones de dólares.

10. “Sketch”, 2,5 millones de dólares.