“Pérez Rodríguez” le pone sus apellidos al Premio de la Crítica Cinematográfica 2025

La Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci), la Dirección General de Cine y DBC Network & Studios entregaron la VI edición del Premio de la Crítica Cinematográfica, reconociendo lo más destacado de la cinematografía dominicana correspondiente al año 2024.

La triunfadora de la noche fue la película “Pérez Rodríguez”, dirigida por Humberto Távarez bajo la producción de Rafael Elías Muñoz y Lantica Studios, que obtuvo cuatro galardones: Mejor Película de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Actor, reflejando la solidez de su narrativa y la calidad de su realización técnica y artística.

En la categoría de Mejor Documental, se impuso “El Fotógrafo de la 40”, obra de Erika Santelices y Orlando Barría, producido por Fernando Santos, que visibiliza el aporte de Pedro Aníbal Fuentes Berg, al retratar la tortura de la cárcel de la 40.

Categorías técnicas

Las categorías técnicas reconocieron el talento detrás de cámaras: Micaela Cajahuaringa en Mejor Fotografía por “Boca Chica”, Giselle Madera en Mejor Diseño de Producción por “La Familia”, Nathalia Lafuente en Mejor Edición por Morena(s), Gisela Fulla-Silvestre en Mejor Sonido por “Boca Chica”, todas ellas galardonadas como muestra del aporte femenino en las labores creativas y técnicas de nuestra industria.

Premios para las actuaciones

En las categorías de actuación, los premios fueron entregados por los ganadores de la edición anterior, subrayando el espíritu de camaradería entre colegas.

El premio a Mejor Actor fue entregado por Luis José Germán (Mejor Actor 2024 por Cuarencena) a Joshua Wagner por “Pérez Rodríguez”; y el de Mejor Actriz, por Fidia Peralta (Mejor Actriz 2024 por La balada de los cuervos) a Mariela Pichardo – La Marimba- por “La Grande”.

Reconocimientos especiales

ADOPRESCI otorgó en esta edición un Reconocimiento Especial al Personaje de la Industria Cinematográfica, en este caso y de manera póstuma, al cineasta Agliberto Meléndez, por su inestimable aporte al desarrollo del cine nacional como director de “Un pasaje de ida” y figura pionera de nuestra cinematografía, e inspirador para la construcción del cine dominicano contemporáneo.

También la asociación reconoció la labor de uno de sus miembros, el periodista José Rafael Sosa por los grandes aportes que ha realizado a favor de la entidad y por haber desarrollado una extensa trayectoria en el periodismo cultural dominicano, destacándose como reportero, crítico, editor y analista, especializado en turismo, cine y teatro, y con una importante formación en ciencias de la información pública.

Ganadores de los Premios ADOPRESCI que se entregaron en en el Centro Cultural Banreservas, en la Zona Colonial de Santo Domingo.a

Exposición “Tiempo, Luz y Memoria: El Lenguaje de la Imagen”

ADOPRESCI presenta por cuarto año consecutivo, una exposición inspirada en las películas reconocidas en cada edición. En esta ocasión, presentó “Tiempo, Luz y Memoria: El Lenguaje de la Imagen”, una experiencia sensorial e inmersiva que invita a deconstruir el lenguaje cinematográfico dominicano exhibido en 2024.

Esta propuesta curatorial, a cargo de Dahiana Acosta y el diseño museográfico de Smayle A. Domínguez, se articula en torno a tres ejes de análisis: la oralidad, el contexto visual y la interpretación crítica.

El recorrido se inicia con una reflexión sobre la oralidad dominicana como tejido invisible que enlaza la memoria colectiva; continúa con la exposición de contextos visuales que revelan distintas versiones de nuestra realidad a través de la semiótica cinematográfica; y culmina en un espacio de interpretación donde el público, guiado por el ejercicio crítico, experimenta y dialoga sobre los matices de cada imagen.

La instalación incluye diseño sonoro y visual de Diómedes Jiménez, textos de los miembros de ADOPRESCI y montaje de Mary Paniagua, complementados por gráficos e impresión de Las Mellizas. Agradecemos a Banreservas, Centro Cultural Banreservas, EGEDA Dominicana, Logomarca, DBC Network & Studios y la Dirección General de Cine por su continuo respaldo a este proyecto, que consolida nuestra misión de fomentar una lectura reflexiva y cultural del cine dominicano.

LISTADO DE GANADORES

1. Mejor Película de Ficción: Pérez Rodríguez (Rafael Elías Muñoz).

2. Mejor Documental: El Fotógrafo de la 40 (Erika Santelices, Orlando Barría, Fernando Santos).

3. Mejor Dirección: Pérez Rodríguez (Humberto Tavárez).

4. Mejor Guion: Pérez Rodríguez (Humberto Tavárez).

5. Mejor Actor: Joshua Wagner (Pérez Rodríguez).

6. Mejor Actriz: Mariela Pichardo (La Grande).

7. Mejor Elenco: La Familia.

8. Mejor Fotografía: Micaela Cajahuaringa (Boca Chica).

9. Mejor Diseño de Producción: Giselle Madera (La Familia).

10. Mejor Edición: Nathalia Lafuente (Morena(s)).

11. Mejor Sonido: Gisela Fulla-Silvestre (Boca Chica).

12. Mejor Musicalización: José Torres, Aneudy Lara y Cresencio “El Prodigio” García (Boca Chica).