El director de cine Francis Ford Coppola será dado de alta hoy tras ser operado del corazón en Roma

El director de cine estadounidense Francis Ford Coppola, de 86 años, se encuentra bien después de la operación de corazón a la que fue sometido el pasado día 5 en un hospital de Roma y será dado de alta este jueves, según informan los medios italianos.

El director había asegurado en sus redes sociales al día siguiente de la operación que se encontraba bien.

«Dada (como me llaman mis hijos) está bien», escribió Coppola, que se encuentra hospitalizado en el Policlínico Tor Vergata de Roma.

«Aprovecho esta oportunidad y estoy en Roma para actualizar el procedimiento para tratar la fibrilación auricular de hace treinta años con su inventor, un gran médico italiano, el doctor Andrea Natale. ¡Estoy bien!», añadió el director del «El Padrino».

Fibrilación auricular

La fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes y a veces es necesario someterse a una operación mínimamente invasiva que utiliza catéteres para aislar o destruir las áreas del corazón responsables de la arritmia. El objetivo es restablecer un ritmo cardíaco regular y reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y complicaciones.

El doctor Andrea Natale es considerado una autoridad mundial en electrofisiología. Nacido en Italia, dirige el Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas (Texas Cardiac Arhythmia Institute) en Estados Unidos y realizó los primeros procedimientos con tecnologías de vanguardia como la ablación por campo pulsado.

Coppola, cuyos vínculos con Italia son muy estrechos, lleva varias semanas en este país buscando escenarios para su próxima película y a mediados de julio fue recibido por una multitud de jóvenes en Soverato (sur), como invitado especial en el preestreno del Festival de Cine de Magna Grecia.