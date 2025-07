Juez desestima demanda de Alec Baldwin por procesamiento malicioso en tiroteo fatal en set de 'Rust'

Un juez de Nuevo México desestimó una demanda presentada por el actor Alec Baldwin por procesamiento malicioso y violaciones de los derechos civiles en el tiroteo fatal en 2021 de un director de fotografía en el set de la película Western "Rust".

El juez, en un fallo publicado el miércoles, desestimó el caso sin perjuicio por falta de acción significativa con respecto a la demanda, presentada ante el tribunal estatal de distrito a principios de este año. Los abogados de Baldwin tendrán 30 días para presentar una moción de restitución.

Luke Nikas, el abogado principal de Baldwin, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que la desestimación no tuvo importancia ya que su equipo estaba esperando para procesar el caso.

“Hemos estado en conversaciones de buena fe con las partes de la demanda y volveremos a presentar la demanda rápidamente si esas conversaciones no se resuelven pronta y favorablemente”, dijo.

Los acusados incluyen a la fiscal especial Kari Morrissey y a la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, junto con tres investigadores de la oficina del sheriff del condado de Santa Fe y la junta de comisionados del condado.

El cargo de homicidio involuntario contra Baldwin fue desestimado en el juicio del año pasado, alegando que la policía y la fiscalía ocultaron pruebas a la defensa. El juicio se vio trastocado por las revelaciones de que meses antes un hombre había llevado municiones a la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, alegando que podrían estar relacionadas con el asesinato de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Las acusaciones en la demanda por agravio de Baldwin incluyen difamación, y sus abogados dicen que los fiscales e investigadores apuntaron al actor y coproductor para obtener beneficios profesionales o políticos.

Hutchins murió poco después de resultar herido durante un ensayo para la película "Rust" en octubre de 2021 en un rancho filmado en las afueras de Santa Fe, Nuevo México.

Baldwin apuntaba a Hutchins con una pistola cuando se disparó, matándolo e hiriendo al director Joel Souza. Baldwin ha declarado que jaló el percutor, pero no el gatillo, y el revólver se disparó.

El actor habló recientemente con The Associated Press en la Comic-Con Internacional de San Diego, diciendo que no podía creer lo que sucedió ese día en la corte cuando el juicio llegó a un final abrupto y que su vida durante el último año ha sido mucho mejor que los años que lo precedieron.

Aun así, Baldwin y otros productores de "Rust" están siendo demandados en un tribunal estatal de Nuevo México por los padres y la hermana menor de Hutchins. Los registros judiciales muestran que la declaración de Baldwin en ese caso se pospuso en mayo y aún no se ha reprogramado.