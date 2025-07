Historias detrás de cámaras en el rodaje de “De tal palo, tal astilla”

La película “De tal palo, tal astilla”, de Caribbean Films, inició su filmación con un elenco encabezado por Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Alex Díaz, César Calcagno, Hony Estrella, Yamilet González (La González) y Delaine Pimentel, bajo la dirección de Frank Perozo.

Durante una de las escenas se escucha un merengue interpretado por “Los Novel Poppys”, Alex Díaz y César Calcagno, y “Los Reyes del Humor”, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, aunque la trama se caracteriza por la comedia, el drama y el misterio, al estilo clue.

El filme, escrito originalmente por Víctor Luciano, narra el proceso de investigación al que son sometidos los personajes tras la desaparición de una pieza de arte que finalmente concluye de manera inesperada.

“Es una película muy bien pensada, muy bien desarrollada, yo creo que para mí es una de las películas donde más me he divertido dirigiendo y creo que es, sin lugar a dudas, una de las películas más importantes, no lo quiero decir yo, pero una de las películas más importantes que he tenido la oportunidad de hacer con Raymond y Miguel”, afirmó Frank Perozo ante los medios.

Hony Estrella y Delaine Pimentel en una de las escenas del filme "De tal palo, tal astilla".

DELAINE PIMENTEL

Aunque obtuvo popularidad gracias a las redes sociales, Delaine Pimentel siempre tuvo la actuación como objetivo principal.

Entre lágrimas, la influencer y actriz contó a periodistas de LISTÍN DIARIO que fue rechazada de decenas de producciones, a pesar de que estudió formación artística por cuatro años en la academia de Amaury Sánchez, inclinada al teatro y el cine, además de haber ganado media beca en un conservatorio de arte fuera del país.

“Ahora soy mucho más madura que hace cinco o seis años, que fue cuando empecé a ir a castings y a tratar de inmiscuirme en el mundo del cine”, expresó.

EXPERIENCIA COMO EXTRA

Pimentel había participado en varias cintas cinematográficas como extra o figurante y cuando conoció a Zumaya Cordero, directora general de operaciones de Caribbean Cinemas República Dominicana, le hizo saber su interés de interpretar un papel importante. Asimismo, confesó que cuando recibió la propuesta de actuar en “De tal palo, tal astilla” publicó un video llorando en sus redes sociales.

“El video está en mi Instagram, eso fue un shock total. El video en el que yo estoy llorando es porque mi mamá sabe hace cuánto tiempo yo quería una oportunidad así, entonces cuando yo la llamo por cámara y se lo digo ella se emocionó y eso me dio mucha emoción también, ella era la que me llevaba a mi clase de teatro y siempre estaba arriba de eso”, recordó entre lágrimas. En medio de su ruptura con Gabi Desangles, el cineasta Frank Perozo se revistió de profesionalismo y puso sus emociones personales a un lado para dirigir “De tal palo, tal astilla”.

Perozo explicó que el manejo de las emociones supone mayor complejidad para un director.

“Es prácticamente el mismo proceso actoral pero un poquito más complejo porque hay mucho tecnicismo, hay prácticamente más personajes que tienes que meterte en la cabeza, tienes que saber más perfiles de los personajes, mientras que cuando tú estás actuando, estás centrado en un solo personaje”, indicó.

Perozo señaló que un director no dispone de tiempo, más que para centrarse en la parte técnica, que gracias también a su equipo el resultado final logra ser exitoso.

“Cada vez que yo estoy trabajando no puede existir ninguna otra emoción más que emoción porque sé lo difícil que es tener trabajo en el cine y el esfuerzo que tuve que hacer para estar en esta posición, gracias a Dios, Dios lo sabe, así que cada vez que tengo la oportunidad de estar en un set solamente hay felicidad”, admitió el joven director de la cinta “De tal palo, tal astilla”.

Los Novel Poppys: De ser comparados con Raymond y Miguel a trabajar con ellos

Constantemente, “Los Novel Poppys”, Alex Díaz y César Calcagno, son comparados con Raymond Pozo y Miguel Céspedes debido a sus parodias a ritmo de merengue en redes sociales y presentaciones en vivo, pero eso nunca los ofendió, incluso se sentían comprometidos en mejorar sus interpretaciones.

Actualmente los jóvenes celebran estar junto a “Los Reyes del Humor”, quienes encarnan a sus padres en el filme.

“Ha sido excelente, nos han tratado como si fuéramos hijos de ellos de verdad, porque en la película somos hijos de ellos, nos han tratado así mismo detrás de cámaras”, destacaron.

“Lo primero que vimos fue que íbamos a ser hijos de Raymond y Miguel, nosotros dijimos: “¿Qué?”. Somos un dúo y la gente nos vive reflejando en los comentarios y esto ya es una responsabilidad fuerte y de verdad que es una bendición para nosotros”, mencionaron.