Alec Baldwin habla de los efectos "inmensurables" de su juicio

Alec Baldwin dice que el año desde que su juicio terminó repentinamente con un despido ha sido mucho mejor que los pocos años que lo precedieron, y el efecto que el tiempo ha tenido en él ha sido "inconmensurable".

"Algo tan poderoso como eso sucede en tu vida, no sabes cuánto te cambia", dijo. "Ni siquiera puedo decirte lo diferente que soy de hace tres años y medio. Y lo que quiero y lo que no quiero, y cómo quiero vivir mi vida y no vivir mi vida".

El actor de 67 años habló con The Associated Press en la Comic-Con International de San Diego, donde fue parte de un panel sobre 75 años de "Peanuts" de Charles Schulz, cuya simplicidad, filosofía existencial y perspectiva moral han estado muy en su mente.

Baldwin habló mientras un personaje de Snoopy se paraba cerca después de posar para las fotos con él.

En un prólogo que Baldwin escribió para "The Complete Peanuts 1977-1978", dijo que mientras leía la tira cómica del periódico de Schulz todos los días cuando era niño, se dio cuenta de que Charlie Brown, más que nadie, quería las cosas que quería.

El principal entre esos deseos son "el deseo de tener amigos y el deseo de mantener a tus amigos cerca de ti".

Eso no ha cambiado en los años transcurridos desde entonces.

"Vamos, ¿qué hombre de mi edad no se relaciona con Charlie Brown? Si Charlie Brown tuviera 67 años, sería yo, pero no habría sido tan estúpido como para tener siete hijos (pequeños)", dijo con una risa.

Pero aspira a las cualidades de un personaje diferente.

"Lucy. Quiero ser Lucy. Lucy está a cargo. Ella lo tiene todo resuelto", dijo. "Ella hace una pausa por un momento de autoconciencia, pero no demasiado tiempo".

Baldwin dijo que admiraba los simples dibujos de líneas de Schulz combinados con las circunstancias reales de los personajes, encarnados por las voces reales de los niños cuando los especiales navideños animados surgieron en su infancia.

"Es tan complicado y simple al mismo tiempo, que es lo que creo que lo hace hermoso", dijo.

Alec Baldwin, a la izquierda, y una persona vestida como el personaje Snoopy de "Peanuts" posa para un retrato para promocionar el 75 aniversario de "Peanuts" durante Comic-Con International el jueves 24 de julio de 2025 en San Diego. (AP Photo/Chris Pizzello)

Una persona disfrazada del personaje Snoopy de "Peanuts".Foto: Chris Pizzello

Y admiraba la voluntad de Schulz de abrazar la melancolía y las oscuridades más profundas, en historias sobre la lucha interior que no necesitaba villanos.

"Un perro sentado encima de una casa para perros tendría el mismo impacto en ti que, como Nietzsche, dijo", mirando a través de la habitación a Snoopy. "Deberían haber llamado al perro Nietzsche".

La carrera de Baldwin ha tenido varias fases distintas. Al principio interpretó a maridos y novios duros en papeles secundarios como "Casado con la mafia" y "Chica trabajadora". Se concedió a protagonista heroico en "La caza del octubre rojo" y "La sombra".

Bajando a partes memorables de los personajes, mostró su don para los discursos varoniles en "Glengarry Glen Ross" y "The Departed", y su destreza cómica en siete temporadas de "30 Rock" y como anfitrión e invitado constante en "Saturday Night Live".

En julio de 2024, su juicio en Nuevo México por un cargo de homicidio involuntario en la muerte por tiroteo de 2021 de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Western "Rust" se vino abajo a mitad de camino. Un juez desestimó el caso por las acusaciones de que las autoridades retuvieron pruebas.

"No puedo creer que eso haya pasado ese día de la forma en que sucedió", dijo. "Y no podría haber sido mejor para nosotros en ciertos términos debido a la malicia y demás y todo lo que se encarna en toda esa situación".

La siguiente fase es incierta. Dice que "solo está tratando de avanzar con mi esposa y mi familia".

Él y su esposa Hilaria y sus siete hijos pequeños aparecieron recientemente en la serie de telerrealidad de TLC "The Baldwins".

Dice que ha vendido con éxito a sus pequeños en "Peanuts", especialmente los especiales de Halloween y Navidad, como lo hizo con su hija Ireland, que ahora tiene casi 30 años, cuando era joven.

Se da cuenta de que sus personalidades zigzaguean entre los rasgos de los personajes de Schulz.

"Son Charlie Brown, ahora son Snoopy, ahora son Schroeder, ahora son Linus, ahora son Pig-Pen", dijo. "Son Pig-Pen la mayor parte del tiempo, debo decir".

Y su casa está llena de juguetes temáticos.

Mantiene una pequeña figura de Snoopy entre las cosas de su oficina, un recordatorio para tratar de mantener "el amor, la amabilidad, la paciencia".

"Los cacahuetes todavía están como en esa zona", dijo. "Intentemos ser buenas personas".