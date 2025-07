Charlize Theron dice Hollywood favorece más a los hombres

Charlize Theron acaba de estrenar "La vieja guardia 2", película que llegó a Netflix el pasado 2 de julio. En plena promoción de la cinta, la actriz ha concedido una entrevista a The New York Times en la que ha cargado contra la industria, criticando el doble rasero de Hollywood respecto a los hombres y las mujeres cuando se trata de películas de acción.

Theron afirmó que los estudios suelen darles a las actrices solo una oportunidad para triunfar en el género. En cambio, los hombres pueden tener un fracaso en taquilla y aún así conseguir varios proyectos posteriores. "Sí, es más difícil. Eso lo sabe todo el mundo", declaró. "Las películas de acción con protagonistas femeninas no reciben luz verde con tanta frecuencia como las que tienen protagonistas masculinos. Creo que lo que siempre me frustra es el hecho de que a los hombres se les perdona todo", lamentó.

"Cuando las mujeres hacen esto y la película quizá no tiene un gran impacto, no necesariamente se les da otra oportunidad. Con esta película, éramos muy conscientes de que teníamos muchos ojos encima. No es un riesgo que los estudios quieran asumir, pero sí lo hacen muchas veces con el mismo tipo, aunque haya tenido una cadena de fracasos en películas de acción", apuntó la intérprete.

Theron no es ajena a este género y ha protagonizado títulos como Atomic Blonde y Mad Max: Furia en la carretera, entre otros. En su entrevista, la artista confesó que su compromiso con los papeles de acción le ha pasado factura a nivel físico.

"La gente me ve y me dice: '¿Qué te pasó en el brazo?'. Y yo digo: 'Ah, acabo de operarme'. Y responden: '¡La última vez que te vi también estabas operada!'. Sufrí una lesión en mi primer intento en el cine de acción, en una mala película llamada Æon Flux. En el noveno día, hice una voltereta hacia atrás sin tomar suficiente impulso y caí sobre el cuello en un puente de cemento. La última cirugía en el cuello me la hicieron hace 18 años. Me han operado ambos codos, el hombro derecho, el pulgar, síndrome del túnel carpiano, fracturas... Muchas fracturas", relató.

Theron protagoniza una secuencia colgándose de un helicóptero en La vieja guardia 2, lo que, según le dijo a Variety, representa un nuevo hito en su carrera en el cine de acción. "Lo hicimos hacia el final, y pensé: 'Oh, Dios mío, si logro hacer esto, voy a estar bien con no volver a hacer una acrobacia en mi vida'", dijo.

"Fue complejo. Las dos primeras semanas las pasamos sentados con el piloto generando confianza. Movimientos lentos. Pero al final, estaba colgando de un helicóptero, así que ¿a quién le importa?", concluyó.