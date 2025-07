Muere Julian McMahon, actor de “Los cuatros fantásticos”, tras una batalla contra el cáncer

Julian McMahon, actor de “Los cuatros fantásticos” murió, a los 56 años, tras una batalla contra el cáncer. Su esposa Kelly McMahon confirmó la noticia a Deadline.

La mujer reveló que el actor de "Nip/Tuck" falleció el 2 de julio: “Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, murió en paz esta semana después de un valiente esfuerzo para superar el cáncer”.

Kelly expresó: “Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y amaba a sus fans”, continuó. “Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible”.

Pidió privacidad para ella y su familia para poder pasar este difícil momento: “Pedimos apoyo en estos momentos para que nuestra familia pueda llorar en privado”, concluyó.

Julian McMahon, nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia, inició su carrera en el mundo del modelaje antes de dar el salto a la actuación. Su debut en la pantalla chica fue en 1980, con un papel protagónico en la efímera telenovela australiana “The Power, the Passion”.

Hijo del entonces primer ministro australiano Billy McMahon, el joven actor continuó su camino en el drama televisivo con un rol en Home and Away, una popular telenovela local en la que participó entre 1990 y 1991. Poco después, hizo su debut cinematográfico en Wet and Wild Summer (1992), una coproducción australiano-estadounidense en la que compartió créditos con Elliott Gould.

McMahon se mudó a Estados Unidos, donde siguió un camino similar al que había recorrido en su país: comenzó en el género de telenovelas, uniéndose al elenco de Another World, transmitida por NBC. No obstante, su gran salto llegó cuando logró un papel en el horario estelar, formando parte del drama policial Profiler durante cuatro temporadas.

Su fama creció significativamente al interpretar a Cole Turner, el poderoso demonio y principal interés amoroso de Phoebe Halliwell (Alyssa Milano) en la exitosa serie sobrenatural Charmed, transmitida por el desaparecido canal WB. Durante tres temporadas, McMahon encarnó uno de los personajes más recordados de la franquicia.

El éxito de Charmed le abrió la puerta a su primer protagónico en una serie: el controversial y aclamado drama Nip/Tuck, creado por Ryan Murphy y transmitido por FX. Allí, compartió pantalla con Dylan Walsh interpretando al cirujano plástico Christian Troy, un papel que le valió una nominación al Globo de Oro. La serie se mantuvo al aire durante seis temporadas, consolidando a McMahon como una figura destacada en la televisión estadounidense.

En la pantalla grande, Julian McMahon alcanzó su mayor reconocimiento interpretando al icónico villano Doctor Victor Doom en las dos entregas de “Los 4 Fantásticos” dirigidas por Tim Story: “Fantastic Four” (2005) y su secuela “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” (2007). Su presencia como antagonista dejó una marca en el universo cinematográfico de superhéroes de la época.