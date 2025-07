Agliberto Meléndez fue director de Radio Televisión Dominicana, "una aventura que no me complació"

Agliberto Meléndez es un referente de la historia del cine dominicano como director de las películas "Un pasaje de ida" y "Del color de la noche", inspirada en la vida del Dr. José Francisco Peña Gómez.

Además de su exitosa carrera como cineasta, Meléndez también incursionó en el sector público cuando Peña Gómez, quien fue su cuñado por varios años, fungía como líder principal del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que en ese momento se encontraba en el poder tras la victoria de Jorge Blanco.

En el año 2016, Meléndez contó que le ofrecieron ser vicecanciller porque había participado en la campaña del PRD, pero rechazó ese cargo, por lo que fue designado director de Radio Televisión Dominicana, una experiencia que no fue de su agrado por el clima político de ese entonces.

"Mi hermana estaba casada con el Dr. José Francisco Peña Gómez, yo era un cuñado muy querido, muy cercano, teníamos muy buena comunicación, José Francisco y yo", afirmó Meléndez.

"Me ofrecieron ser vicecanciller y yo les dije: esa no es mi vena, eso no es lo que yo quiero, por ahí no es, yo lo que quiero es que hagamos un instituto nacional de cultura, precursor de lo que es hoy el Ministerio de Cultura, que en realidad era un proyecto del Dr. Tirso Mejia Ricart, agrupar las instituciones culturales para que de una manera orgánica, interactuaran y ofrecieran difundir la cultura y recoger la cultura y conservar la herencia cultural", explicó.

"Eso no cuajó y fui a parar a Radio Televisión Dominicana en medio de una crisis que se había creado ahí, dentro de los dirigentes, duró poco aquello y fue una aventura que no me complació porque aunque yo había querido ser director de Radio Televisión Dominicana, era en función del Instituto Nacional de Cultura para que sirviera de órgano de difusión de la cultura a través de la televisión y que la difusión cultural apoyara la educación en la República Dominicana, pero aquello tampoco funcionó, la corriente política del momento no era ese y aquello no funcionó", dijo.

Luego del fracaso de su gestión y no lograr el propósito que tenía como director de Radio Televisión Dominicana, Meléndez conversó con el presidente Jorge Blanco para conseguir un préstamo en el Banco de Reservas para hacer "Un pasaje de ida", la película que marcó un movimiento cinematográfico.

FUNDACIÓN DE LA CINEMATECA

Agliberto Meléndez inició la Cinemateca Dominicana con la proyección de la película "El nacimiento de una nación" durante la ceremonia de inauguración que tuvo a embajadores y funcionarios entre los presentes.

En 1979, el cineasta fundó el espacio dedicado a los amantes del séptimo arte en un auditorio del Museo Nacional de Historia y Geografía, donde pintaron una pared de blanco, reunió varias sillas y recibió como regalo dos proyectores 16mm, según contó en "BIO 23", de Telefuturo canal 23.

"Fue una inauguración por todo lo alto para una cinemateca que presentaba condiciones muy precarias, pero nada, fue la semilla de lo que hoy es la Cinemateca Dominicana que está bien cuidada, bien instalada, muy bien equipada y que yo sugiero que la juventud se acerque a la cinemateca porque debe ser la fuente del conocimiento para el arte cinematográfico del país", expresó Meléndez.