"F1" es un espectáculo a gran velocidad de principio a fin

El espectáculo en pantalla grande de la Fórmula 1 recibe un deslumbrante y estruendoso ejercicio en "F1" de Joseph Kosinski, una máquina de película finamente ajustada que, en sus escenas de carreras más emocionantes, se acerca a un esplendor a alta velocidad.

Kosinski, quien anteriormente intentó poner a los espectadores en el asiento de un avión de combate en "Top Gun: Maverick", se ha trasladado a los autos de la Fórmula 1 con el mismo afecto, casi una necesidad absoluta, por la velocidad.

Gran parte del mismo equipo está de vuelta. Jerry Bruckheimer produce. Ehren Kruger, co-guionista en "Maverick", se lleva el crédito en solitario aquí. Hans Zimmer, quien fue co-compositor anteriormente, proporciona la banda sonora palpitante.

Y, nuevamente, nuestra figura central es un vaquero mayor y de alto vuelo colocado en un vehículo ultramoderno y devorador de gasolina para enseñar a una generación más joven sobre la ingeniosidad de la vieja escuela y, tal vez, el atractivo perdurable de los jeans.

Pero mientras que Tom Cruise es una estrella de acción particularmente atrevida, Brad Pitt, quien interpreta al adicto a la conducción Sonny Hayes en "F1", siempre ha sido una presencia más cautivadoramente serena. Piensa en la forma en que se enfrenta tan calmada y medio interesadamente a Bruce Lee en "Once Upon a Time … in Hollywood" ("Érase una vez en... Hollywood") de Quentin Tarantino.

Video Tráiler oficial de "F1"



En la escena de apertura de "F1", está durmiendo en una furgoneta con auriculares puestos cuando alguien lo despierta.

Se echa un poco de agua en la cara y camina unos pasos hacia el óvalo de Daytona, donde rápidamente entra en el coche de su equipo, en medio de una carrera de 24 horas.

Pitt pasa de cero a 290 kilómetros (180 millas) por hora en un minuto.

Sonny, una joven promesa que se estrelló en una carrera de Fórmula 1 décadas antes y desde entonces ha estado corriendo cualquier vehículo, incluso un taxi, es abordado por un viejo amigo, Rubén Cervantes (Javier Bardem) sobre unirse a su equipo de F1 en declive, APX. Sonny lo rechaza al principio, pero, por supuesto, se une y "F1" está en marcha.

La secuencia del título, exquisitamente sincronizada con los ritmos sincopados de la banda sonora de Zimmer, es una introducción abrasadora.

El novato piloto estrella Noah Pearce (Damson Idris) solo está corriendo una vuelta de práctica, pero Kosinski, con su cámara moviéndose hábilmente dentro y fuera del asiento del piloto utiliza el momento para sumergirnos en el mundo de alta tecnología de la Fórmula Uno, donde cada centímetro del coche está conectado a sensores digitales monitoreados por un equipo atento.

Aquí, eso incluye a la directora técnica Kate McKenna (Kerry Condon) y a Kaspar Molinski (Kim Bodnia), el jefe del equipo.

La verosimilitud es de obvia importancia para los cineastas, quienes bañan esta película muy autorizada por la Fórmula 1 en todas las operaciones elegantes y el espectáculo itinerante del deporte.

Que Apple, que produjo la película, incluso apostara por una película de verano tan costosa sobre la Fórmula 1 es un testimonio del aumento en popularidad de un deporte que alguna vez fue bastante nicho en Estados Unidos, y de los efectos halo tanto de la serie de Netflix "Formula 1: Drive to Survive" como del muy celebrado piloto Lewis Hamilton, productor ejecutivo en "F1".

Si "F1" complace a los fanáticos acérrimos, está por verse.

Pero lo que puedo decir definitivamente es que Claudio Miranda sabe cómo filmarlo. El director de fotografía, que ha filmado todas las películas de Kosinski así como maravillas como "La vida de Pi" de Ang Lee, trae la Fórmula Uno a una vida vívida y visceral. Cuando "F1" se dirige a las grandes carreras, Miranda siempre captura simultáneamente los coches a toda velocidad desde el asfalto mientras los enmarca con el espectáculo envolvente de un circuito como el legendario Silverstone del Reino Unido.

OK, podrías estar pensando, entonces las carreras son buenas; ¿hay una historia? Hay lo que yo llamaría suficiente de una, aunque podrías tener que ir a la foto final para verificarlo. Cuando Sonny aparece, y rápidamente convierte un vehículo de práctica en añicos, está claro que va a ser un elemento de caos en APX, un equipo de bajo rango que está en fuerte deuda y luchando por encontrar un coche que funcione.

Esto le da a Pitt una buena oportunidad para mostrar su carisma, interpretando a Sonny como un obsesivo que rechaza cualquier trofeo y tampoco tiene un interés real en el dinero. El más llamativo y habil para los medios Noah observa la llegada de Sonny con escepticismo, y los dos comienzan más como rivales que como compañeros de equipo.

Idris está a la altura del desafío mano a mano, pero está limitado por un papel que finalmente gira en torno a —y se reduce a— un joven negro aprendiendo una lección sobre ética de trabajo.

Se desarrolla una relación, pero "F1" lucha por sacar a sus personajes de la línea de salida, manteniéndolos más cerca de los clichés con los que comienzan. La actriz que, más que nadie, mantiene el impulso es Condon, interpretando a una especialista en aerodinámica cuya conexión con el Sonny de Pitt es inmediata.

Al igual que hizo entre otro par de hombres testarudos en "The Banshees of Inisherin" ("Los espíritus de la isla"), Condon es un torrente de naturalismo.

Si hay algo que impide que "F1" alcance su máxima velocidad, es su insistencia en hacer que sus personajes expresen constantemente las motivaciones de Sonny. Lo mismo ocurre en el circuito de carreras, donde la transmisión narra prácticamente cada momento del drama.

Eso puede ser una necesidad para un deporte donde las estrategias cruciales de neumáticos calientes y el tiempo de las paradas en pits, no son conceptos del todo familiares.

Pero las mejores películas de carreras —desde "Grand Prix" hasta "Senna" y "Ferrari"— saben cuándo confiar en nada más que el rugido de un motor.

"F1" se dirige predeciblemente hacia la línea de meta, tomando prestado aquí y allá de dramas deportivos anteriores. (Tobias Menzies interpreta a un miembro de la junta con objetivos corporativos inciertos). Cuando "F1" finalmente se calma, por un momento dichoso, la película, casi literalmente, se eleva. No es suficiente para olvidar todo el drama machista de alto octanaje anterior, pero es suficiente para vislumbrar otro camino que "F1" podría haber tomado.

"F1", una producción de Apple Studios distribuida por Warner Bros., tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por lenguaje fuerte y acción. Duración: 155 minutos. Tres estrellas de cuatro.