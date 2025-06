'Superman', 'The Fantastic Four', 'Jurassic'.., la sensación de 'déjà vu' invade los cines

Este sábado comienza el verano en el hemisferio norte, época dedicada al cine de puro entretenimiento y que este año tiene una fuerte sensación de 'déjà vu' con las nuevas versiones de 'Superman', 'The Fantastic Four', 'Jurassic World', 'Smurfs, 'The Naked Gun' o 'The Roses'.

Entre tantas secuelas o reinicios de sagas más que conocidas se cuelan algunos títulos originales, como lo nuevo de Pixar ('Elio') y Darren Aronofsky ('Caught Stealing') o 'F1: The Movie', con Brad Pitt y Javier Bardem, que es una de las películas más esperadas de este año.

'F1: The Movie'

Brad Pitt protagoniza esta película que cuenta entre sus productores con el campeón de F1 Lewis Hamilton y que se centra en Sonny Hayes, un veterano corredor que fue la gran promesa fracasada de la Fórmula 1, que tiene una segunda oportunidad 30 años después. Javier Bardem, Damson Idris y Kerry Condon también están en el reparto de esta cinta que rebosa adrenalina, dirigida por Joseph Kosinski.

'Jurassic World Rebirth'

Séptima aventura de esta saga de aventuras que creó Steven Spielberg sobre las novelas de Michael Crichton en 1993. Esta nueva entrega cuenta con un nuevo trío de protagonistas: Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey, en una historia que se sitúa cinco años después de los acontecimientos de 'Jurassic World Dominion' (2022) y que se estrena la primera semana de julio.

'Superman'

Entre el 9 y el 11 de julio llega a las salas otro renacimiento de saga, la de Supermán, ahora con James Gunn a los mandos tras el éxito de la trilogía 'Guardianes de la Galaxia'. David Corenswet hereda el papel del superhéroe que encarnaron, entre otros, Christopher Reeve o Henry Cavill, mientras que Rachel Brosnahan es Lois Lane y Nicholas Hoult, el malvado Lex Luthor.

'I Know What You Did Last Summer'

Y una semana después el de la serie de terror adolescente que se inició en 1997 protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe y Freddie Prinze Jr., y que tuvo dos secuelas, en 1998 y 2006. Ahora se repite la misma historia, con un nuevo reparto: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, y que contará con algunos de los intérpretes originales.

'Smurfs'

Con una banda sonora que incluye temas de estrellas como Rihanna -también productora del filme-, Cardi B, Tyla o DJ Khaled, vuelven unos modernizados Pitufos con una aventura en la que Papá Pitufo es secuestrado por los malvados Gargamel y Razamel. Y será Pitufina la que lidere una misión de rescate que les llevará al mundo real y que aterrizará en las salas del 16 al 18 de julio.

'Fantastic Four: First Steps'

Un nuevo intento de hacer un éxito de Mr Fantástico, the Invisible Woman, Human Torch y Thing, los Cuatro Fantásticos creados en 1961 por Stan Lee para Marvel y que ya han tenido dos intentos anteriores con no demasiada fortuna. Esta vez la apuesta es fuerte y los elegidos para encarnar a los superhéroes son Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. Del 23 al 25 en cines.

'The Naked Gun'

En la estela de nuevas sagas, Liam Neeson recupera el espíritu gamberro de las comedias protagonizadas por Leslie Nielsen como Frank Drebin en 1988, 1991 y 1994. Con la intención de ser el éxito del verano, Neeson se mete en la piel del hijo de Drebin, tan torpe como su padre, en una aventura en la que está acompañado por Pamela Anderson y que se podrá ver a finales de julio o comienzos de agosto, según el país.

'Caught Stealing'

Darren Aronofsky dirige este thriller en el que varios vecinos del Lower East Side neoyorquino se ven envueltos en un caso de desaparición de dinero de la mafia. Austin Butler es un exjugador de béisbol; Zoe Kravitz su novia, una técnico de emergencias, y Matt Smith un rockero. Estreno entre el 27 y el 29 de agosto.

'The Roses'

En las mismas fechas se lanza esta reinterpretación de 'The War of the Roses' (1989), en la que vimos pelearse a Michael Douglas y Kathleen Turner. Eso es 'The Roses', en la que Olivia Colman y Benedict Cumberbatch interpretan a una pareja perfecta, hasta que deja de serlo.

'Downton Abbey. La grand Finale'

Y ya en septiembre regresa a la gran pantalla la elegancia y la ironía más puramente británica con la tercera película de Downton Abbey, que ya tuvo un éxito previo como serie entre 2010 y 2015. Ahora, ya con la ausencia irremediable de la gran Maggie Smith como la viuda Crawley, vuelven lady Mary, lady Edith o Anna para cerrar esta saga.

También hay otros títulos interesantes para estos meses veraniegos, como 'Eddington' una locura de Ari Aster con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal, que llegará en julio a las salas; otra entrega de Karate Kids, ahora 'Legends', en agosto, mismo mes que se estrena 'Highest 2 Lowest', un particular remake que Spike Lee ha hecho de una película de Akira Kurosawa.