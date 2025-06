Así escaparon los pilotos franceses del caso "Air Cocaine", condenados por narcotráfico en RD

“El caso Air Cocaine: Traficantes de altura ”, el documental sobre cuatro franceses involucrados en tráfico de drogas tras ser detenidos en República Dominicana, en 2013, con casi 700 kilos de cocaína, aterrizó este 11 de junio en Netflix.

El documental, que cuenta con la participación de los involucrados, narra cómo Pascal Fauret y Bruno Odos luego de ser condenados a 20 años de arresto domiciliario, lograron escapar a Francia.

"El tribunal los condenó a 20 años y luego los dejaron en libertad. A veces los jueces toman esas decisiones. Para mí, como persecutor en ese momento, fue errada, equivocada. Y el riesgo fue lo que pasó", dice en el audiovisual el ex procurador Francisco Domínguez Brito.

¿Cómo se fugaron?

La fuga fue orquestada por un grupo internacional encabezado por Christophe Naudin, criminólogo francés, experto en seguridad aérea, y Pierre Malinoswki, exmilitar con conexiones en operaciones especiales. Ambos coordinaron el plan.

Eligieron deliberadamente un domingo en la mañana, según Naudin porque “todos los empleados del Gobierno dominicano estarían borrachos o con resaca de ron”.

En Bayahíbe, Malinoswki había ido días anteriores con el pretexto de grabar una película porno en Isla Saona. Ese día viajó hasta el lugar turístico y le pagó 800 euros al pescador dominicano que maniobraba el bote.

El día de la fuga Aymeric Chauprade, entonces asesor de Leonel Fernández y diputado del Parlamento Europeo, Malinoswki y los dos pilotos se hospedaron en el Hotel Embajador para salir temprano en la madrugada hacia Bayahibe, lugar donde llegaron alrededor de las 5 de la mañana y lo encontraron custodiado por militares, algo que los asustó, pero luego se dio cuenta de que ellos no eran el motivo por el que las autoridades estaban ahí.

Cuando partieron mar adentro el pescador dominicano, los reconocieron de inmediato: eran los pilotos más buscados del país. “Los dos peces más grandes que he tenido en mi embarcación fueron ellos dos”, dijo con ironía el hombre en el documental.

El momento fue tenso debido a que el pescador se negó a continuar mar adentro, alegando que no podía cruzar ciertos límites. Fue entonces cuando Malinoswki lo amenazó con tirarlo por la borda si no seguía. Finalmente, tomó el dinero, calló y continuó la ruta.

Desde aguas internacionales, se trasladaron hacia Saint Martin, luego a Pointe-à-Pitre y Fort-de-France, antes de llegar finalmente al aeropuerto de Orly, en París, en esta fase también fue coordinada: volaron con pilotos y sobrecargos involucrados en la operación, dijo Naudin.

Chauprade intentó mediar políticamente. Según cuenta, preguntó directamente por una posible liberación negociada: "Me dijeron, muy educadamente, 'No podemos hacer nada al respecto. Es un caso complicado, Americ, no deberías involucrarte'".

El documental es dirigido por Maxime Bonnet y Jérôme Pierrat.

Olivier Bouchara, codirector, dijo a Timeque él Pierrat no eran jurados ni jueces, sino periodistas: “A veces, rodábamos una escena y nos mirábamos y pensábamos: 'Un momento, quizá lo sabían. Quizá estaban involucrados'. Otras veces, nos topábamos con un detalle que nos hacía dudar de todo de nuevo. Y eso es parte de lo que queríamos compartir: no un veredicto, sino una conversación”.

Después de hacer el documental los cineastas no están convencidos de la profundidad de la participación de los pilotos en el crimen.

El Caso

Los pilotos Pascal Fauret y Bruno Odos, condenados a seis años de cárcel en primera instancia en el caso "Air Cocaïne" de tráfico entre República Dominicana y Francia, fueron absueltos en 2021 por la corte especial de apelaciones francesa de Aix-en-Provence (sur).

Ambos fueron condenados en primera instancia en 2019 a seis años de cárcel cada uno por tráfico de drogas en banda organizada.

En aquel entonces, el tribunal consideró probado que los dos pilotos quisieron trasladar casi 700 kilos de cocaína a bordo del avión, desde el aeropuerto de Punta Cana hacia Saint Tropez (sureste de Francia), en marzo de 2013.