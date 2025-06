Alfonso Rodríguez: "La ley de cine necesita, necesitaba y hay que reformarla, porque se nos fue la mano"

Alfonso Rodríguez, cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California, confesó que la industria del séptimo arte en el país se excedió con la Ley para el Fomento de la Actividad Cinematográfica promulgada en 2010 con el objetivo de generar ingresos a través del rodaje de películas extranjeras en territorio nacional, hasta que en el año 2021 "se nos fue la mano", explicó durante una entrevista en "Gepiano Podcast".

Asimismo, el cineasta también criticó la selección de actores de las producciones actuales, que, según explicó, no le hace justicia al presupuesto que los directores exigen para crearlas.

"Y en el 2023, cuatro mil y pico de millones de malditos pesos en cine local, película con ¡Pío La Ditingancia de protagonista! ¡Qué cojones c*ño! Pero dime una maldita película de cien millones de pesos, ¿quién es el protagonista? Pío La Ditingancia, maldito enano", dijo Rodríguez.

"La ley de cine necesita, necesitaba y hay que reformarla, porque se nos fue la mano, a nosotros los cineastas. Me tengo que incluir aunque yo no he hecho película en los últimos cinco años pero yo me tengo que meter, y aunque yo todas mis películas son de menos cincuenta millones de pesos, me tengo que incluir, se nos fue la mano", afirmó.

"Aquí no estaba nadie haciendo películas con cincuenta millones ni cuarenta millones, como nosotros empezamos hacer cine aquí, aquí todas las películas son de cien, ciento veinte, ciento treinta millones, entonces la ley se hizo para que lo que el cine local se queda debiendo vengan los de fuera y paguen en ITBIS, retención del diez y paguen esa deuda, pero si nosotros gastamos más de lo que entra, porque se supone que nosotros gastemos una cantidad para cuando venga Sandra Bullock, Sandra Bullock pague la deuda de nosotros", detalló.