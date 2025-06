Harvey Weinstein dice estar arrepentido de "actuar inmoralmente"

El otrora productor de Hollywod Harvey Weinstein, que actualmente aguarda el veredicto de un jurado tras ser acusado de agresiones sexuales y violación en Nueva York, aseguró este viernes estar arrepentido de "actuar inmoralmente" a lo largo de su carrera, pero matizó que "nunca de forma ilegal".

"Me arrepiento de haber hecho pasar a mi familia por esto, de haber hecho pasar a mi esposa por esto, y de actuar inmoralmente", dijo el oscarizado productor en una entrevista telefónica con la cadena estadounidense Fox este viernes.

Weinstein, que ya fue condenado por la vía penal en esta corte de Manhattan hace un lustro, se enfrenta ahora a 25 años de cárcel por cada uno de los dos cargos de agresión sexual en primer grado de los que se le acusa ahora en Nueva York y hasta cuatro más por otro de violación en tercer grado.

Sin embargo, el cofundador del estudio Miramax matizó sus palabras y, aunque reconoció que se lo ha hecho pasar mal a sus amigos y lastimó "a personas cercanas con acciones estúpidas", expresó que nunca cometió ninguna ilegalidad.

"Nunca cometí ninguna ilegalidad, nunca cometí ningún delito, nunca nada", apostilló Weinstein.

El productor fue sentenciado hace un lustro en Nueva York a 23 años de prisión por las denuncias de dos mujeres, que también integran parte de la acusación en este proceso y aseguran que las agredió sexualmente en 2006 y 2013, pero esa condena fue revocada por un estrecho margen de 4-3 el año pasado en un tribunal de apelaciones que alegó un error procesal.

Las denunciantes son Miriam Haley, una asistente de producción que, entre otros delitos, acusó a Weinstein de practicarle sexo oral a la fuerza en 2006, y la actriz Jessica Mann, que afirmó ser víctima de violación por él en un hotel de Nueva York en 2013.

Además, a este caso se sumó Kaja Sokola, una mujer polaca que conoció a Weinstein cuando era una joven modelo y que asegura también la obligó a practicarle sexo oral no consentido en 2006.

"Cuatro millones de razones en dólares"

"Creo que Arthur Aidala ( en referencia a su abogado) dijo que ellas tenían 4 millones de razones para testificar, en dólares", indicó Weinstein, que añadió que decidió acogerse a su derecho a no declarar por petición de su defensa, pues "la Fiscalía hubiera intentado destrozarme si subía al estrado".

El productor de aclamadas películas como 'Pulp Fiction' afirmó que no tiene "miedo" a los fiscales del distrito de Manhattan pero que fue Aidala quien le dio "el mejor consejo": "No subas al estrado si no es necesario”.

Weinstein permanece en actitud relajada hoy en la sala del tribunal de Manhattan donde se dirime su caso, según constató EFE.

El jurado deliberó durante cinco horas el jueves y comenzó nuevamente este viernes a partir de las 9:30 hora local (13:30 GMT). Hasta el momento, han pedido revisar el historial médico de la denunciante Jessica Mann, así como algunos de sus intercambios de correos electrónicos con Weinstein, y una transcripción del testimonio de Kaja Sokola, que fueron presentados como pruebas por la Fiscalía.

Además, hoy uno de los jurados alertó al juez encargado Curtis Farber que algunos de sus compañeros habían debatido sobre el caso en ausencia del resto y fuera de la sala habilitada para ello. Ante ello, la defensa solicitó sin éxito la anulación del juicio, pero Farber se limitó a advertir a los jurados.