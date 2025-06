Actor Benicio del Toro casi causa alarma en aeropuerto por el guion de su nueva película

El actor puertorriqueño Benicio del Toro vivió un momento “un poco extraño” durante un control de seguridad en un aeropuerto en Estados Unidos, cuando un guion de cine casi lo mete en problemas con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Del Toro relató el incidente durante su aparición en el programa “Late Night with Seth Meyers” el pasado miércoles, 4 de junio. El actor se encontraba viajando de Boston a Los Ángeles cuando un agente de seguridad le pidió inspeccionar su equipaje de mano. Por error, el ganador de un Oscar como mejor actor se olvidó de sacar su laptop de la maleta, sin embargo, al abrir el equipaje el agente se encontró con el guion impreso en letra extragrande de su próxima película, “The Phoenician Scheme”, dirigida por Wes Anderson.

“La primera escena se llama ‘Interior del avión: Bomba’”, reveló del Toro mientras reía. Pero la situación no hizo más que escalar. “La segunda escena decía ‘Interior de la cabina: Expulsar al piloto’ y la tercera era ‘Accidente aéreo’”.

Aunque el actor intentó explicar que se trataba simplemente de un guion cinematográfico, el agente de la TSA no quedó convencido y le pidió que esperara. “Cinco agentes de la TSA se acercaron y se pararon a observar el guion, mirándolo una y otra vez”, recordó del Toro. “Finalmente apareció el supervisor, entró y me miró, y creo que me reconoció quizá de ‘Sicario’ o ‘Traffic’, y simplemente (...) me dejaron ir”.

A pesar del incómodo retraso, del Toro no mostró resentimiento alguno. Al contrario, elogió la diligencia del agente que lo detuvo. “Lo felicito, porque estaba atento”.

El presentador Seth Meyers también bromeó sobre la situación: “Hay que reconocerle el mérito a ese tipo porque, digamos, que te dejara ir y algo terrible hubiera sucedido. Él hubiera dicho: ‘¡Me dijo que era una película!... ¡¿Y le creíste?!’"

“¡Era un ‘check list’ (para tumbar el avión)!“, respondió del Toro, añadiéndole humor a la conversación.

En la película “The Phoenician Scheme”, que ya estrenó en Estados Unidos y Puerto Rico, del Toro interpreta a Anatole “Zsa-Zsa” Korda, un adinerado empresario con un sorprendente historial de fiascos relacionados con aviones.