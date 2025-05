Cannes otorga la Palma de Oro al drama de venganza iraní 'It Was Just an Accident'

El cineasta disidente iraní Jafar Panahi ganó el sábado la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes por su thriller de venganza “It Was Just an Accident ”, entregando el máximo galardón del festival a un director al que se le había prohibido salir de Irán durante más de 15 años.

Cate Blanchett entregó el premio a Panahi, quien hace tres años estuvo preso en Irán antes de iniciar una huelga de hambre. Durante una década y media, ha realizado películas clandestinamente en su país natal, incluyendo una película ("This Is Not a Film") filmada en su sala de estar y otra ("Taxi") ambientada en un coche.

El público se puso de pie en una atronadora ovación para el cineasta, quien inmediatamente alzó los brazos y se recostó en su asiento con incredulidad antes de aplaudir a sus colaboradores y al público que lo rodeaba. En el escenario, Panahi fue ovacionado por la presidenta del jurado de Cannes, Juliette Binoche, quien en 2010, en Cannes, levantó el nombre de Panahi para honrar al director cuando se encontraba bajo arresto domiciliario.

En el escenario, Panahi dijo que lo más importante era la libertad en su país.

“Unamos fuerzas”, dijo Panahi. “Que nadie se atreva a decirnos qué ropa debemos usar, qué debemos hacer o qué no. El cine es una sociedad. Nadie tiene derecho a decirnos qué debemos hacer o qué no hacer”.

La victoria de "It Was Just an Accident" extiende una racha sin precedentes: la distribuidora independiente Neon ha respaldado a las últimas seis Palmas de Oro. Este último triunfo de Neon, que adquirió "It Was Just an Accident" para su distribución en Norteamérica tras su estreno en Cannes, sigue a las Palmas que ya obtuvo con "Parásitos", "Titane", "Triángulo de la Tristeza", "Anatomía de una Caída" y "Anora".

Todas esas películas fueron candidatas al Oscar y dos, “Parásitos” y “Anora”, ganaron el premio a mejor película.

El año pasado, el cineasta Mohammad Rasoulof huyó de Irán para asistir al estreno de su película en Cannes y se instaló en Alemania. Panahi, sin embargo, reconoce que, a diferencia de su amigo Rasoulof, la vida en el exilio no es para él. Planeaba volar a Teherán el domingo.

“Fue solo un accidente” se inspiró en la experiencia de Panahi en prisión. En la película, un grupo de expresos se encuentra con el hombre que los aterrorizó en la cárcel y deciden si matarlo o no.

Panahi fue encarcelado en la prisión de Evin de Teherán tras acudir allí para preguntar por Rasoulof, quien se encontraba encarcelado. Panahi fue liberado en 2023 tras iniciar una huelga de hambre .

En 2009, se le prohibió salir de Irán tras asistir al funeral de un estudiante asesinado en las protestas del Movimiento Verde. Durante esos años, Panahi continuó rodando películas ilegalmente en Irán, sin permiso, y sus películas fueron contrabandeadas a festivales en memorias USB. Su prohibición de viajar se levantó tras su liberación en 2023.

“La película nace de un sentimiento de resistencia, de supervivencia, absolutamente necesario hoy en día”, declaró Binoche a la prensa tras la ceremonia. “El arte siempre triunfará. Lo humano siempre triunfará”.

La ceremonia de clausura de Cannes se produjo tras un importante apagón que azotó el sureste de Francia el sábado, en lo que la policía sospechó que fue un incendio provocado. Apenas unas horas antes de que las estrellas comenzaran a desfilar por la alfombra roja, se restableció el suministro eléctrico en Cannes.

"Un día sin electricidad", suspiró John C. Reilly, quien cantó una versión en inglés de "La Vie En Rose" en la ceremonia. Las películas del festival, dijo, proporcionaron "toda la electricidad necesaria".

Otros ganadores del Festival de Cine de Cannes 2025

El Gran Premio, o segundo premio, fue otorgado al drama familiar noruego de Joachim Trier, "Sentimental Value", su aclamada continuación de "La peor persona del mundo". Algunos esperaban que "Sentimental Value" ganara la Palma, pero Trier, cuya película lo reúne con la actriz Renate Reinsve, se llevó un premio importante.

“Vivimos en una época de enorme exceso y saturación de imágenes. Nos asaltan constantemente imágenes en movimiento”, dijo Trier. “Y quiero rendir homenaje al Festival de Cine de Cannes por ser un lugar donde la gran imagen cinematográfica, que es la base de la imagen en movimiento, la imagen libre, la imagen que nos tomamos el tiempo de contemplar, la imagen donde podemos identificarnos con los demás en la contemplación y la empatía, es tan importante en este momento”.

El thriller político brasileño de Kleber Mendonça Filho, "El Agente Secreto", ganó dos importantes premios: mejor director para Filho y mejor actor para Wagner Moura. Si bien los jurados de Cannes suelen repartir los premios, los dos de "El Agente Secreto" demostraron la gran acogida del jurado. Al preguntársele sobre los dos premios, el jurado Jeremy Strong explicó simplemente: "Ese era nuestro deseo".

Los premios, que siguieron al Óscar internacional de cine para "Todavía estoy aquí" de Walter Salles en marzo, dieron a Brasil más motivos para celebrar. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró que los premios "demuestran que el cine de nuestro país es inigualable".

El premio del jurado se dividió entre dos películas: el viaje por el desierto de Óliver Laxe, “Sirât ”, y el drama alemán que abarca varias generaciones, “Sound of Falling”, de Mascha Schilinski. El premio a la mejor actriz fue para Nadia Melliti por “The Little Sister”, el drama francés sobre la mayoría de edad de Hafsia Herzi.

Los hermanos belgas Luc y Jean-Pierre Dardenne, dos veces ganadores de la Palma de Oro, ganaron el premio al mejor guion por su último drama, "Jóvenes Madres". Es su noveno premio en Cannes. El premio del festival a la mejor ópera prima, la Cámara de Oro, recayó en Hasan Hadi por "El pastel del presidente", convirtiéndose en la primera película iraquí en ganar un premio en el festival.

¿Qué más marcó Cannes este año?

La ceremonia del sábado clausura la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, donde la geopolítica proyecta una larga sombra, tanto en la pantalla como fuera de ella. Poco antes del gran evento de la Riviera Francesa, que también es el mayor mercado cinematográfico del mundo, el presidente estadounidense Donald Trump planteó la idea de imponer un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero.

La mayoría de los cineastas respondieron con un encogimiento de hombros, calificando el plan de ilógico. "¿Pueden retener la película en la aduana? Así no se envía", dijo Wes Anderson, quien estrenó su último trabajo, "The Phoenician Scheme" , en el festival. En la ceremonia de apertura, Robert De Niro, galardonado con la Palma de Oro honoraria, llamó a Trump "el presidente filisteo de Estados Unidos".

Otras películas estadounidenses destacadas en Cannes fueron “Highest 2 Lowest” de Spike Lee (que alejó a Lee de sus New York Knicks, pero no de su color azul y naranja), la película de acción de Christopher McQuarrie y Tom Cruise “Misión: Imposible — Ajuste de cuentas final” y “Eddington” de Ari Aster , que encontró una reacción divisiva.

La victoria de Panahi lo coloca en una posición privilegiada. Ya ha ganado la Palma de Oro en Cannes, el León de Oro en Venecia (por "El Círculo") y el Oso de Oro en Berlín (por "Taxi"). Solo otros tres cineastas lo han conseguido: Henri-Georges Clouzot, Michelangelo Antonioni y Robert Altman.

Al dirigirse a los periodistas después de su victoria, Panahi habló sobre los cineastas y artistas que siempre son capaces de encontrar un camino, "incluso en situaciones complicadas".

“Deben darse cuenta de que ningún poder puede detener a estas personas”, dijo Panahi. “Ustedes tienen este poder”.