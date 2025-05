Conan O'Brien interpretará un nuevo personaje en "Toy Story 5"

Conan O'Brien se ha unido al reparto de Toy Story 5, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio de 2026. El presentador de televisión, guionista, productor y cómico, prestará su voz a un nuevo personaje llamado Smarty Pants, tal y como daba a conocer Disney durante su presentación en la Licensing Expo.

El propio O'Brien publicaba además un vídeo en su cuenta de Instagram anunciando su incorporación a la "legendaria franquicia". "¿No es una locura?", expresó el presentador. "Estas películas son increíbles. ¡No puedo creerlo!", añadió.

Con su característico humor, el cómico señalaba que "en un principio quería el papel de Woody" pero que le dijeron que ya se lo habían prometido a Tom Hanks. "Y yo estaba como, 'Uh, ya habéis hecho eso. ¿Sabes? Estáis un poco estancados, ¿no creéis?' Y ellos dijeron, 'No, Tom Hanks, es su papel'", recordó, explicando que luego había intentado hacerse con el rol de Buzz Lightyear, ya asignado a Tim Allen. "Y yo dije: 'Chicos, tenéis que ser más innovadores'", bromeó.

"En todo caso, luego me mostraron este nuevo personaje, Smarty Pants. Es el mejor personaje de todos. Prefiero con mucha diferencia a este personaje. Ya no quiero interpretar a Woody o Buzz, aunque me lo supliquen. Soy Smarty Pants; ¡me encanta!", admitía O'Brien.

Por el momento, no se ha dado a conocer ningún detalle del nuevo personaje y lo poco que se sabe de la trama de la película es que esta vez Woody, Buzz, Jessie y el resto de juguetes tendrán que hacer frente a una nueva amenaza que compite con ellos por la atención de los niños... la tecnología.

Dirigen la nueva entrega McKenna Harris y Andrew Ayers Stanton, un veterano de Pixar que ha sido parte de la franquicia en todas sus películas como escritor y también firma el guion en esta ocasión. Jessica Choi y Pete Docter ejercen de productores ejecutivos.

En cuanto al reparto vocal del filme en su versión original, aparte del regreso de Hanks y Allen se espera que Joan Cusack vuelva a dar voz a Jessie. De la misma manera, junto a O'Brien se incorporan al elenco Ernie Hudson, que tomará el testigo del fallecido Carl Weathers como Combat Carl y Anna Faris en un papel aún por revelar.