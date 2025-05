Tom Cruise en Cannes 2025: el espectáculo inesperado que redefinió el “star power”

En el siempre glamuroso escenario del Festival de Cannes, donde las apariciones están cuidadosamente coreografiadas y las sorpresas son raras, Tom Cruise hizo lo que mejor sabe hacer: desafiar las expectativas.

El 14 de mayo de 2025, la Croisette fue testigo de una de esas escenas que, sin exagerar, pasan directamente al archivo histórico del certamen.

Sin anuncios previos ni expectativas montadas, Cruise irrumpió en la masterclass de su colaborador habitual, el director Christopher McQuarrie, transformando una conversación íntima sobre cine en un espectáculo digno de la saga Mission: Impossible.

En un Cannes dominado por el glamour europeo, los discursos de industria y la promoción internacional, Cruise llegó como un vendaval de energía cinematográfica. Y no fue solo su presencia lo que dejó a todos boquiabiertos, sino la forma en que, sin pedir permiso, tomó el control del relato del día.

Su aparición no solo fue una estrategia de promoción para "The Final Reckoning" ("Sentencia final"), la nueva entrega de la franquicia que lo ha acompañado por casi tres décadas, sino también una declaración de principios sobre su relación con el cine, el público y el espectáculo como fenómeno cultural.

Pom Klementieff, Tom Cruise y Hayley Atwell, del elenco del filme de 'Misión imposible: The Final Reckoning' durante el estreno en el Festival de Cannes, el 14 de mayo de 2025.Guillaume Horcajuelo/EFE

EL FACTOR CRUISE

Tom Cruise no necesita presentación. A estas alturas, el actor es más que una estrella: es una institución viviente.

Su carrera, marcada por una devoción casi mística a la autenticidad —sí, es él quien realmente cuelga de aviones y escala acantilados— ha sido sinónimo de entrega total al cine espectáculo. Y en Cannes, ese espíritu se manifestó de forma espectacular.

La clase magistral de Christopher McQuarrie, pensada como un espacio de reflexión sobre narrativa, dirección y los procesos creativos detrás de la saga Mission: Impossible, se transformó por completo con la entrada inesperada de Cruise.

El público, que incluía prensa internacional, jóvenes realizadores y veteranos de la industria, estalló en aplausos. No solo por el valor sorpresa, sino porque Cruise, como pocos, encarna aún esa mitología del “movie star” que parece desvanecerse en la era del algoritmo.

Una vez en el escenario, Cruise no se limitó a posar para fotos ni a saludar. Se quedó. Participó. Compartió anécdotas del rodaje, comentó con humor las escenas más peligrosas de la nueva entrega, habló de cómo la colaboración con McQuarrie ha evolucionado hasta convertirse en una simbiosis creativa.

Fue un Cruise auténtico, entusiasta, generoso con el público y con su colega. Y sobre todo, fue una lección implícita sobre cómo manejar la fama con total control, sin arrogancia, pero sí con un carisma arrollador.

Tom Cruise, a sus 62 años, llega al festival de Cannes 2025. El actor da toda una lección de resistencia física porque, como siempre hace, ha grabado él todas las escenas de acción, sin valerse de un especialista.Joel C. RYAN/INVISION/ap

The Final Reckoning: ¿el principio del fin?

La nueva película de la saga Mission: Impossible, subtitulada The Final Reckoning, se presenta como la culminación de una era.

Si bien Cruise evitó confirmar si esta será su última vez como Ethan Hunt —“dejemos que la película hable por sí sola”, dijo—, la palabra “final” en el título y el tono general de la producción sugieren una despedida.

En esta entrega, Ethan Hunt se enfrenta a una amenaza tan abstracta como contemporánea: una inteligencia artificial fuera de control. La idea no es nueva, pero en manos de McQuarrie y Cruise adquiere una dimensión particular. Ya no se trata solo de salvar el mundo con gadgets y acrobacias, sino de enfrentarse a una lógica inhumana, intangible, que escapa incluso a los códigos clásicos del espionaje. La tecnología ya no es aliada sino enemiga, y eso resuena en una industria donde la IA comienza a ocupar espacios creativos antes reservados a los humanos.

El rodaje fue accidentado, marcado por la huelga del sindicato SAG-AFTRA y retrasos pandémicos, pero el resultado, al menos según los presentes en Cannes, ha valido la pena. Tras la proyección en el Grand Théâtre Lumière, la película fue recibida con una ovación de pie de cinco minutos. En un festival que no regala aplausos, ese gesto significa algo.

Hayley Atweel y Tom Cruise mientras posan para los fotógrafos en Cannes.SCOTT A GARFITT/invision/ap

Más que promoción: una experiencia de cine

Lo que Cruise y McQuarrie lograron esa noche va más allá de la promoción. Fue una experiencia de cine en su estado más puro.

En un mundo cada vez más fragmentado por plataformas, consumos rápidos y pantallas personales, esta dupla apostó por recuperar el sentido de espectáculo compartido. Y Cannes, con su aura de celebración cinéfila, fue el lugar ideal para encender esa chispa.

No se trató simplemente de mostrar un tráiler o posar en la alfombra roja. Fue un acto casi teatral, una narrativa en vivo donde el espectador fue cómplice.

Cruise apareció donde no se le esperaba, habló desde el corazón, caminó la alfombra con el elenco, recibió el calor del público y se retiró sin hacer declaraciones grandilocuentes.

El mensaje era claro: él cree en el cine como arte colectivo, como experiencia sensorial, como comunión entre el actor, la historia y el espectador.

Y es ahí donde radica su poder. Cruise no necesita reinvenciones ni campañas virales. Su sola presencia es una marca de garantía. Y mientras otros actores transitan por terrenos digitales, él sigue apostando por el “cine a la antigua”, pero con una ejecución técnica que rivaliza con cualquier blockbuster moderno.

Greg Tarzan Davis, Hayley Atweel, Angela Bassett, Tom Cruise, Tramell Tillman, Christopher McQuarrie, Hannah Waddingham, Simon Pegg y Pom Klementieff a su llegada a la premier de "Misión imposible - The Final Reckoning".SCOTT A. GARFITT/INVISION/AP

La química Cruise-McQuarrie

Uno de los puntos más celebrados durante el evento fue la dinámica entre Cruise y McQuarrie. A estas alturas, su colaboración recuerda a las grandes duplas del cine clásico: actor y director que se entienden sin palabras, que se empujan mutuamente hacia la excelencia, que comparten una visión de lo que debe ser una película.

McQuarrie, guionista de The Usual Suspects y director de varias entregas de Mission: Impossible, ha encontrado en Cruise no solo a su actor fetiche, sino a un aliado creativo.

Ambos han redefinido los límites de lo que una franquicia de acción puede ofrecer: no solo adrenalina, sino precisión narrativa, humor inteligente y riesgos técnicos impresionantes.

Durante la conversación, McQuarrie bromeó sobre las ideas “locas” que Cruise propone en cada película: “Una vez me dijo: ¿y si salto de un tren en marcha sobre un puente que está a punto de explotar? Y yo pensé: claro, ¿por qué no?”.

El público rió, pero también entendió que detrás de esa locura hay método, hay pasión, hay compromiso.

Hayley Atweel, Greg Tarzan Davis, Angela Bassett, Tom Cruise y Pom Klementieff mientras posan para los fotógrafos a su llegada al festival de Cannes 2025.NATACHA PISARENKO/AP

Cannes como escenario global

La elección de Cannes como lugar para esta aparición no fue casual. Cruise ya había visitado el festival en 2022 para presentar Top Gun: Maverick, y en esa ocasión también dejó una huella imborrable. Pero lo de 2025 fue diferente. No se trató de una película individual ni de un homenaje a su carrera, sino de una celebración de su vigencia.

Cannes sigue siendo el único lugar del mundo donde el cine es tratado como arte, industria y espectáculo al mismo tiempo. Y Cruise lo entiende.

Su respeto por la sala de cine, por el ritual de la proyección, por el contacto directo con el público, lo convierte en un embajador ideal de esa vieja pero noble tradición de “ir al cine” como acto cultural.

El último gran showman

En un mundo donde las estrellas parecen desvanecerse entre franquicias impersonales y algoritmos de recomendación, Tom Cruise sigue brillando como un faro. Su aparición sorpresa en Cannes no fue solo una estrategia de promoción: fue una demostración de amor por el cine, una clase maestra de carisma, y un recordatorio de que el espectáculo, cuando se hace con pasión y respeto, todavía puede conmovernos.

Quizás The Final Reckoning sea el cierre de un ciclo. O quizás no. Pero lo que es seguro es que, mientras haya una cámara rodando, una audiencia esperando y un desafío imposible en el horizonte, Tom Cruise encontrará la manera de estar ahí. Y nosotros seguiremos mirando.