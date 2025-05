Muere el actor Joe Don Baker, recordado en películas de James Bond

El actor Joe Don Baker, conocido de películas como ‘James Bond: GoldenEye’, falleció el pasado 7 de mayo, informaron medios de Estados Unidos. Tenía 89 años de edad.

En el cine, será recordado por sus roles en las cintas "GoldenEye" y "Tomorrow never dies", de la saga de James Bond.

Antes, se destacó por su papel protagónico en la película "Walking Tall" (1973), donde interpretó al al sheriff Buford Pusser.

Otros trabajos fílmicos fueron "The Children", "Cape Fear", "The Dukes of Hazzard" y "Panther". Su último trabajo en el cine fue en 2012 con "Mud".

Nacido en Texas, en 1936, estudió administración y dirección de empresas en el North Texas State College, pero su vida acabó dedicada al cine.

Joe Don Baker deja un legado de más de cinco décadas en la industria del cine y la televisión, donde resaltó por sus personajes firmes, intensos y memorables.