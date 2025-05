Tom Cruise reflexiona sobre sus 30 años en "Misión: Imposible", sin descartar una próxima entrega

Tres años después de volar al Festival de Cine de Cannes con “Top Gun: Maverick”, Tom Cruise regresó a la Croisette el miércoles con “Misión: Imposible — Ajuste de cuentas final”.

La última entrega de "Misión: Imposible" de Christopher McQuarrie es la película más taquillera de Hollywood que ha llegado a Cannes este año . Y su considerable impacto en el festival de la Riviera Francesa provocó gritos de "¡Tom! ¡Tom!" por toda la Croisette.

Tras posar para las fotografías y paralizar gran parte de la actividad en el Palais, Cruise se unió a McQuarrie a mitad de la clase magistral del director. No hubo rueda de prensa para la película, lo que significó que Cruise y compañía no tuvieron que responder a las preguntas de los periodistas. Pero la aparición sorpresa de Cruise le permitió a la estrella de 62 años reflexionar sobre sus 30 años en "Misión: Imposible". En cuanto a si "Final Reckoning" es su último adiós, se mostró reticente, calificándola de "la culminación de tres décadas de trabajo".

"Preferiría que la gente lo viera y lo disfrutara", dijo Cruise.

En el festival se esperaba con ansias si Cruise tenía alguna proeza en Cannes esta vez. El domingo, subió al tejado del British Film Institute de Londres. Cuando Cruise recibió la Palma de Oro honoraria del festival en 2022, el estreno de "Top Gun: Maverick" incluyó un vuelo en jet con una sincronización impresionante.

Con McQuarrie, Cruise dijo que disfruta el trabajo de acrobacias en "Misión: Imposible".

“No me importa encontrarme con lo desconocido. Me gusta la sensación. Para mí es simplemente una emoción. Es algo que no me paraliza”, dijo Cruise.

Cruise, McQuarrie y Paramount Pictures, que estrenará “Final Reckoning” en los cines de Norteamérica el 23 de mayo, esperan que la octava entrega de “Misión: Imposible” devuelva la franquicia a lo más alto de la taquilla.

Su película anterior, "Misión: Imposible - Reckoning Parte Uno ", fue considerada un fracaso de taquilla, aunque finalmente recaudó 571,1 millones de dólares a nivel mundial. Aun así, con presupuestos de producción cercanos a los 300 millones de dólares para estas películas, hay mucho en juego en "Reckoning Final". Cruise ha estado viajando por todo el mundo, con paradas en Japón, Corea del Sur e Inglaterra antes de Cannes, para generar expectación.

Cruise y McQuarrie, como ya hicieron con motivo del estreno de "Top Gun: Maverick" (coescrita y producida por McQuarrie), se han convertido en apasionados promotores de la experiencia cinematográfica. McQuarrie confesó el miércoles: "Me preocupa el destino y la supervivencia del cine".

“El streaming corre el riesgo de llevar la industria a la extinción”, afirmó McQuarrie. “La ventaja que tiene un cineasta al entrar al mundo es que no tiene la presión de un fin de semana de estreno”.

Consumo ya advirtió a las empresas de gestión de entradas por internet

En julio del pasado año, el Ministerio ya publicó una nota informativa para advertir a estas empresas sobre los requisitos que debían cumplir en la aplicación de recargos y otros gastos de gestión en la venta por internet de entradas y de la necesidad de evitar prácticas abusivas.

Hace unos días, Sumar, formación a la que pertenece el ministro Bustinduy, compartió en sus canales sociales un mensaje en el que alertaba: «Si hoy has intentado comprar entradas de Bad Bunny, sabrás lo que es sufrir una web colgada. Pero peor es llegar al final y que el precio no sea el que ponía al principio».

Y anunciaba: «Consumo quiere incluir los gastos de gestión en el precio final y evitar sorpresas (ni para Bad Bunny, ni para el cine de tu barrio)».

Bustinduy ha anunciado esta misma semana algunas propuestas que se podrían incluir en la ley de Servicios de Atención a la Clientela para proteger los derechos de los consumidores en el entorno digital y en concreto en la venta de entradas.