Muere director de "Glengarry Glen Ross" y "Cincuenta sombras de Grey"

James Foley, director veterano , conocido por "Glengarry Glen Ross", falleció a los 71 años.

Murió a principios de esta semana después de una batalla de un año contra el cáncer cerebral, dijo el viernes su representante, Taylor Lomax.

En su larga y variada carrera, Foley dirigió videos musicales de Madonna, 12 episodios de "House of Cards" y las dos secuelas de "Cincuenta sombras de Grey", pero fue su adaptación de 1992 de la obra malhablada de David Mamet, ganadora del Premio Pulitzer, la que destacó por encima del resto. Aunque no fue un éxito en su momento, "Glengarry Glen Ross" se abrió paso en la cultura y se convirtió en una obra de culto muy citada, especialmente el monólogo "siempre cerrando" de Alec Baldwin, creado para la película.

El crítico Tim Grierson escribió, veinte años después de su estreno, que sigue siendo "una de las películas modernas por excelencia sobre la masculinidad". Añadió: "Si bien hay muchas buenas películas de Mamet, es curioso que la mejor de ellas fuera esta, la que no dirigió".

Nacido el 28 de diciembre de 1953 en Brooklyn, Foley estudió cine en la Universidad del Sur de California. Cuenta la leyenda que Hal Ashby entró en una fiesta de la escuela de cine donde casualmente proyectaban su cortometraje y le cayó bien. Foley atribuiría más tarde su capacidad para realizar su primer largometraje, "Reckless", un drama romántico de 1984 sobre adolescentes enamorados y desparejados, protagonizado por Daryl Hannah, Aidan Quinn y Adam Baldwin, al sello de aprobación de Ashby. También fue el primer guion acreditado a Chris Columbus, aunque hubo informes de diferencias creativas.

Le siguieron el drama criminal de Sean Penn "At Close Range", la comedia disparatada de Madonna y Griffin Dunne "Who's That Girl" y el thriller neo-noir "After Dark, My Sweet", con Jason Patric. El crítico Roger Ebert incluyó "After Dark, My Sweet" en su lista de grandes películas, calificándola de "una de las más puras e intransigentes del cine negro moderno" a pesar de haber sido "casi olvidada".

También dirigió varios videos musicales para Madonna, incluidos “Papa Don't Preach”, “Live to Tell” y “Who's That Girl”, y un episodio de “Twin Peaks”.

Foley adaptó a John Grisham y trabajó con Gene Hackman en “The Chamber” e hizo el thriller de amor adolescente que se vuelve aterrador con Reese Witherspoon y Mark Wahlberg “Fear”, así como el ampliamente ridiculizado thriller psicológico de Halle Berry y Bruce Willis “Perfect Stranger”, que se estrenó en 2007.

Pasaría una década antes de que se estrenara su siguiente película, cuando le dieron las riendas de las secuelas de "Cincuenta sombras de Grey", "Cincuenta sombras más oscuras" y "Cincuenta sombras liberadas".

“Para mí, lo más difícil es el material que no involucra a los actores, curiosamente. En la tercera, hay una gran persecución de coches con diferentes acrobacias y demás, y eso me aburre muchísimo”, declaró a The Associated Press en el estreno británico de “Cincuenta sombras más oscuras”. “Así que cuando los actores no están, es difícil porque me dan mucha energía y me involucran, y un coche que pasa cerca no me hace sentir lo mismo”.

Foley no era un director fácil de definir, pero eso era intencional. En 2017, declaró a The Hollywood Reporter que no tenía ningún interés en repetirse.

“Siempre he seguido mi intuición, para bien o para mal, a veces para mal”, dijo Foley. “Lo mejor y lo peor (de la industria) me da casi lo mismo. Lo peor es que te encasillen, y lo mejor es que no me hayan encasillado. Eso significa que sigo haciendo películas, a pesar de estar saltando por todas partes”.

A Foley le sobreviven su hermano, Kevin Foley, y sus hermanas Eileen y Jo Ann.