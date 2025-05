Se estrena este jueves en cines la comedia dominicana “La güira y la tambora” con los Novel Poppys

La comedia "La güira y la tambora", protagonizada por Megumi Hasebe, Erlyn Saúl y los NovelPoppys, se exhibirá a partir de este jueves en los cines dominicanos.

La historia sigue a Daniel, un humilde tamborero de merengue típico dominicano, quien se cruza en el camino de Isabel, la sobrina del alcalde recién llegada al pueblo.

Motivado por el deseo de impresionarla, decide participar en la gran batalla musical de la comunidad, enfrentándose al dilema de elegir entre su pasión por la música y el amor.

Con esta película quise capturar la esencia de nuestras tradiciones, ese sentimiento auténtico de nuestros pueblos, donde el amor y la música se entrelazan en la vida diaria, afirman sus promotores.

"Esta comedia nace del deseo de honrar nuestro merengue y contar una historia que se sienta tan nuestra como universal", expresó Adrián Pucheu, director y productor del filme.

El elenco está encabezado por Megumi Hasebe, reconocida actriz e influencer colombiana, el destacado actor Erlyn Saúl y el popular dúo NovelPoppys (Alex Díaz y César Calcagno).

Video Trailer La Güira y la Tambora Pelicula Dominicana



“La güira y la tambora” ha sido reconocida con premios internacionales como Best First Time Director en el Berlin Kiez Film Festival (Alemania), Mejor Director en el Florence Film Awards (Italia) y Mención de Honor en el East Village New York Film Festival. Además, ha formado parte de selecciones oficiales en festivales como el XicanIndie Film Fest de Colorado, el Berlin Lift-Off Film Festival y el Latino & Native American Film Festival en Connecticut.

Detrás de esta coproducción están el productor dominicano Adrián Pucheu (Colorlab Films) y el productor colombiano Andrés Valencia (Valencia Producciones), con el respaldo de programas de impulso cinematográfico como FONPROCINE e IBERMEDIA, consolidándose como una propuesta fresca para el cine caribeño actual.

“La güira y la tambora”, distribuida por Caribbean Films Distribution, se estrenará en todos los cines del país este 1 de mayo.

Lo Novel Poppys junto al director, Adrian Pucheu en la premier.eric rodriguez

En la premier de "La Güira y La Tambora", el elenco de la película junto a productores e invitados especiales.eric rodriguez

A la premier asistieron el embajador de Colombia, Darío Villamizar Herrera; el cónsul de Colombia, Camilo Iguarán Campo; la directora general de la DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva; el elenco de la película, invitados especiales y medios de comunicación.

FICHA TÉCNICA

Género: Comedia / Drama romántico. Duración: 93 minutos. Director: Adrián Pucheu. Casa productora: Colorlab Films (República Dominicana). Coproductora: Valencia Producciones (Colombia). Productor: Adrián Pucheu. Productores ejecutivos: Andrés Valencia, Yesenia Valencia y Adrián Pucheu. Director de fotografía: Dayron Pérez. Montaje: Andrés Valencia.

Reparto: Megumi Hasebe, Erlyn Saúl, Los Novelpoppys, Darlyn Fernández, Fernando Pucheu, Miguel Alcántara, Olga Valdez, Francis Cruz, Pachy Méndez, Los Muchachones.