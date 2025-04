Clara Lago: “La primera vez que vine me enamoré del país y su gente, esta vez me ha vuelto a pasar lo mismo”

La actriz española Clara Lago visitó por segunda vez la República Dominicana, en esta ocasión para asistir al estreno de la película ‘Books and Drinks’, en la que compartió roles con Jackson Rathbone, Héctor Aníbal, Luis José Germán, Yasser Michelén, Nashla Bogaert y David Maler.

Clara ha quedado maravillada por la calidez de la gente y la ‘paz’ de la isla caribeña, volviéndose a enamorar de la tierra dominicana. Su primera vez en el país fue aproximadamente el año 2022, cuando se filmó la cinta.

“La primera vez que vine a rodar la película me enamoré del país y su gente, esta vez que he venido para la promoción me ha vuelto a pasar lo mismo”, expresó la intérprete en una entrevista con redactores de Listín Diario.

El guion de “Books and Drinks” llegó a manos de Geoffrey Cowper, director de la pieza, en el 2016. La preproducción inició alrededor del 2019 con Clara siendo el papel protagónico, María. Sin embargo, el proceso se congeló debido a la pandemia.

Años más tarde se retomó el filme. Perú fue considerado como locación para la historia, luego España, y, posteriormente, gracias a la productora estadounidense-británica Carol Dudley, el destino final fue República Dominicana.

“Yo quería que María fuera Clara Lago, y en aquel entonces ella aceptó, pero cuando la película se hizo película dominicana, los actores tenían que ser dominicanos”, pensó Cowper, entonces, ajustó para Clara el personaje de Rachel, quien es una empresaria española que ha ido a vivir a Nueva York y es la novia del protagonista, David.

Estando aún en España, el director recibió varias audiciones del patio con las que quedó bastante satisfecho, pasando por ‘check’ todas las propuestas.

Cowper expresó a periodistas del Listín Diario que el proceso de selección del cast fue una fantasía, ya que no conocía “las estrellas” que tiene la industria del cine dominicana.

De igual forma, Lago destacó el buen ambiente y profesionalismo con que el crew y los actores dominicanos acogieron el proyecto, describió al equipo como “personas increíbles y gente buena onda”.

Este proyecto también dio paso a la amistad entre Lago y Geoffrey, con quien la actriz formó un “súper match” a nivel profesional y personal.

Ambos caracterizan República Dominicana como un sitio especial y maravilloso al que quisieran volver, por lo que, se pusieron la tarea de trabajar en un próximo proyecto en conjunto con los productores dominicanos Andrés Rodríguez y Pablo Lozano, de Veranera Films.

Dicho audiovisual será una comedia escrita por Luis Marías, ganador de un Goya, protagonizada por Clara Lago, dirigida por Geoffrey Cowper, y, repitiendo colaboración con el dúo español, Nashla Bogaert y David Maler como personajes principales.

SU RECORRIDO

La carrera como actriz de Clara Lago nace ‘del amor a primera vista’ al ver a Penélope Cruz en la película titulada "La niña de tus ojos". Es así, cómo a los 10 años, Lago comienza su camino en la actuación.

“La verdad que tuve suerte, se me dio fácil hacer una prueba, que me dieran este papel, luego otra que me lo dieran y ya como que fui enganchando una con otra y hasta hoy”, compartió la actriz.

A partir de los 15 años, aproximadamente, comenzó a educarse en el área, estuvo en la Escuela Corazza, en el Centro del Actor de Madrid, estudió con la maestra Lorena García y aprendió metodologías que actualmente son sus herramientas en la construcción de personajes, como la técnica de Meissner y el eneagrama.

“El eneagrama es una herramienta psicológica que describe nueve tipos de personalidad, cada uno con patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento característico. Para los actores, puede ser una guía útil a la hora de construir sus personajes”, explicó.

“La técnica Meisner es el enfoque de actuación que se basa en la reacción de la persona a través de la escucha para ayudar a los actores a conectar con sus compañeros de escena”.

“He ido haciendo mi propia fórmula cogiendo lo que me ha funcionado de cada maestro”, concluyó Lago durante la entrevista periodística.

Video “Books & Drinks”. TRAILER.



exhibición en LOS CINES

“Books & Drinks” se exhibe en las salas de cine de República Dominicana, dirigida por Geoffrey Cowper, quien realizó varios episodios de la reconocida serie “Berlín”, spinoff de “La Casa de Papel”, esta comedia romántica promete enamorar al público con su mezcla de humor, romance y el encanto del Caribe.

Historia. “Books & Drinks” narra la historia de David, un librero de Brooklyn que viaja a República Dominicana tras descubrir que su padre, a quien creía muerto, le ha dejado una inesperada herencia: una espectacular mansión en el Caribe.

Su intención es venderla rápidamente y salvar su librería, pero pronto se ve inmerso en la calidez y la magia de la isla.

“Es una película que habla sobre las segundas oportunidades, el reencuentro. con las raíces y el poder de abrirse a lo inesperado", expresó Cowper, director del filme.

Detrás de este proyecto están los productores dominicanos Andrés Rodríguez y Pablo Lozano, de Veranera Films, junto con la productora estadounidense - británica Carol Dudley.

“Books & Drinks”, la cual ha tenido un recorrido por festivales internacionales y fue nominada a Mejor Película en el Long Island International Film Festival, ya está disponible en cines de todo el país.

Esta comedia romántica, distribuida por Caribbean Films Distribution, promete ser una de las favoritas del año.