Después de Zoe Saldaña, otros dominicanos ganan espacio en la industria del cine en Hollywood

El triunfo de Zoe Saldaña en los Oscar puede ser un catalizador para que más actores dominicanos y de origen dominicano obtengan reconocimiento en Hollywood.

La industria cinematográfica ha dado pasos importantes en materia de inclusión, y ahora más que nunca, hay una oportunidad real para que nuevos talentos brillen en la gran pantalla.

El panorama para algunos de los actores dominicanos que están dejando su huella en la industria cinematográfica luce esperanzador para en un futuro lograr otro Oscar.

Con talentos como Jharrel Jerome, Dania Ramírez, Manny Pérez, Michelle Rodríguez, Hemky Madera y muchos otros emergiendo con fuerza, el futuro de la presencia dominicana en Hollywood luce más brillante que nunca.

Nacido en el Bronx de padres dominicanos, Jharrel Jerome se convirtió en una sensación internacional tras ganar un Emmy en 2019 por su actuación en la miniserie When They See Us.

Su interpretación de Korey Wise en esta serie de Netflix, basada en el caso real de los “Central Park Five”, conmovió a la crítica y al público, consolidándolo como uno de los actores más prometedores de su generación. Jerome también ha participado en proyectos cinematográficos como Moonlight, la película ganadora del Oscar a Mejor Película en 2017, en la que entregó una actuación memorable. Con un futuro brillante por delante, su presencia en Hollywood es un testimonio del potencial dominicano en la industria.

Manny Pérez

Con una carrera que abarca más de dos décadas, Manny Pérez ha participado en películas como Washington Heights y El Cantante, donde compartió pantalla con Marc Anthony y Jennifer López.

Además, ha trabajado en series de televisión como Third Watch y Law & Order. Su trabajo ha inspirado a otros compatriotas.

En cambio, Dania Ramírez, nacida en Santo Domingo, ha construido una sólida carrera en Hollywood, participando en exitosas series de televisión como Heroes, Entourage y Once Upon a Time. En el cine, ha trabajado en películas como X-Men: The Last Stand y Premium Rush.

Michelle Rodríguez

Aunque nació en Texas, Michelle Rodríguez tiene raíces dominicanas y puertorriqueñas. Conocida por sus papeles en franquicias como Fast & Furious y Resident Evil, Rodríguez se ha ganado el reconocimiento como una de las actrices de acción más influyentes de su generación.

Su imagen de mujer fuerte y su capacidad para interpretar personajes intensos la han convertido en una figura icónica en Hollywood. A lo largo de su carrera, ha desafiado los estereotipos de género en la industria, demostrando que las actrices latinas pueden liderar películas de alto presupuesto.

Hemky Madera

Originario de Queens, Nueva York, pero criado en Santiago, República Dominicana, Hemky Madera ha participado en series como Queen of the South y Weeds. Su habilidad para interpretar una variedad de roles lo ha hecho destacar en la industria televisiva estadounidense, y su éxito es un reflejo del creciente reconocimiento de los actores dominicanos en el entretenimiento global.

Detrás de cámaras

Además de los actores, el impacto dominicano en Hollywood se extiende a los creadores detrás de cámaras.

Dunia Ramírez, directora y productora dominicana, ha trabajado en diversos proyectos que han sido aclamados en realities shows y esta haciendo la migracion a largometrajes.

Laura Díaz, actriz dominicana, ha trabajado en cine independiente y varias producciones de cine dominicano. .

Carlos Cabral, diseñador de efectos visuales para Disney, ha trabajado en grandes producciones de animación, como Moana 1 y 2, Raya y Tangled dejando su sello en películas que han cautivado a audiencias globales.

Rebeca Huntt: su documental “Beba” quedo entrenos ultimos 20 en seleccion para el Oscar. Huntt tiene varios proyectos en documental y ficcion de la mano con importantes estudios.

Diana Peralta: con su pelicula “De lo Mio” llegó a varios festivales. Ahora esta trabajando de la mando con el Festival de Sundance, Toronto y se dio su vueltecita por Cannes.

Kati Fernandez: Creadora de contenido y desarrollo para ESPN Films, con muchos proyectos no solo en el mundo del deporte, sino abarcaran la ficcion para un importante estudio.

Sterling Ramirez: productora de la pelicula “Boca Chica” y muchos otros proyectos. Esta incansable cibaeña, tiene varios proyectos a estrenar en varios festivales y mercados.

Un futuro interesante

La victoria de Zoe Saldaña en los Oscar es un punto de inflexión para los actores dominicanos en Hollywood. Su éxito no solo rompe barreras, sino que también abre nuevas oportunidades para las generaciones futuras.

Hollywood está en un proceso de transformación en el que la diversidad y la representación se han convertido en elementos esenciales. En este contexto, los actores dominicanos tienen una gran oportunidad para seguir ampliando su presencia en la industria y consolidarse como figuras clave en el cine y la televisión global.

Ahora, con el reconocimiento internacional que representa la victoria de Saldaña, la industria cinematográfica tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de seguir abriendo espacios para estas voces que, por mucho tiempo, han sido subestimadas.