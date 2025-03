Zoe Saldaña, la dominicana a la que la dislexia no le impidió triunfar en los Óscar

Zoe Saldaña es de las actrices más taquillera de Hollywood y este domingo al ganar su primer premio Óscar dejó claro que nada es imposible. La estrella de origen dominicano padece dislexia, pero esta condición no ha sido impedimento para lograr el éxito.

Ella se convirtió en la primera actriz de origen dominicano en alzarse con un premio de la Academia. Zoe terminó invicta en esta temporada de premios: ganó además de Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA a mejor actriz de reparto, dos de los grandes premios del cine, además de obtener el reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) y el de la crítica especializada (Critics Choice).

También es la única de Hollywood que ha protagonizado cuatro filmes que han recaudado más de 2.000 millones de dólares en taquilla cada uno: 'Avatar' (2009), 'Avatar: The Way of Water' (2022), 'Avengers: Endgame' (2019) y 'Avengers: Infinity War' (2018).

Sin embargo, para la actriz no ha sido un camino lleno de rosas. Ha tenido que luchar contra la dislexia y la ansiedad.

El año pasado reveló que padece de dislexia y ansiedad, dos condiciones que le impedían aceptar papeles que contenían muchos diálogos.

“Los desafíos que he tenido tienen que ver con mi capacidad de aprendizaje”, dijo Saldaña a Variety. “Tengo dislexia y ansiedad, lo que me ha impedido realmente conseguir papeles, muchos papeles, que sé que podría haber interpretado”.

La famosa actriz rechazó la oportunidad de protagonizar la serie militar de Taylor Sheridan, Special Ops: Lioness, porque le intimidaba la perspectiva de tener que aprenderse muchos diálogos. Cuando finalmente aceptó el papel, que Sheridan había escrito pensando en ella, solicitó sus guiones con semanas de antelación y contrató a un lector de líneas para que los analizara con ella un par de horas cada día por Zoom.

“Memorizaba, memorizaba, memorizaba, y cuando llegaba la escena, era una extensión de lo que yo era, como el ballet”, dijo, recordando el momento en que todo encajó. “En el momento en que mi cerebro se dio cuenta de que las palabras son como un plié en un pas de deux, pensé: 'Oh, un grand jeté es como un monólogo de Taylor Sheridan'”.

Saldaña agregó que estar "120% preparada" la ha ayudado con su ansiedad y dislexia. "Pero siempre teniendo en cuenta que siempre hay un elemento de sorpresa que debes dejar pasar porque pueden pasar muchas cosas la mañana del día", dice. "Y si te las pierdes porque estás demasiado metida en tu cabeza, entonces te pierdes todo".

Su discurso en los Óscar

Al ganar su primer Óscar por su papel en “Emilia Pérez” intepretando a Rita, una abogada un tanto hastiada de su trabajo, la actriz pronunció entre lágrimas su agradecimiento a su familia.

“¡Mami! ¡Mami!”, dijo Saldaña entre lágrimas. “Mi mamá está aquí. Mi familia está aquí. Estoy anonadada por este honor. Gracias a la academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita y por hablar de mujeres poderosas. Mis compañeras nominadas, el amor y la comunidad que me han ofrecido es un verdadero regalo, y lo devolveré a los demás”.

“Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de padres inmigrantes, con sueños, dignidad y manos trabajadoras”, dijo Saldaña. “Y soy la primera estadounidense de origen dominicano en aceptar un premio de la Academia. Y sé que no seré la última”.

En “Emilia Pérez”, Saldaña interpretó a la abogada Rita Castro, que ha pasado por una mala racha y que es contratada por un capo de la droga mexicano para facilitar una cirugía de reafirmación de género. Ese capo de la droga se convierte en Emilia Pérez, interpretada por la nominada a mejor actriz Karla Sofía Gascón, la primera actriz abiertamente transgénero nominada a un Oscar.

“El hecho de que me estén dando un premio por un papel en el que me tocó cantar y hablar en español, mi abuela, si estuviera aquí, estaría encantada”, señaló Saldaña.

El narcomusclásico musical en español de Jacques Audiard contaba con 13 nominaciones antes de los Oscar, pero una película ya de por sí polémica generó aún más controversia después de que salieran a la luz viejos tuits ofensivos de Gascón. La película también recibió críticas por su representación de la cultura mexicana.