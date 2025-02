Zoe Saldaña se acerca al Oscar tras una carrera marcada por grandes interpretaciones y controversias

Zoe Saldaña ha construido una de las carreras más versátiles y fascinantes de Hollywood, desde sus inicios en el cine independiente hasta convertirse en un rostro imprescindible de las franquicias más taquilleras.

Sin embargo, a pesar de su talento innegable, su camino hacia su primera nominación al Oscar por Emilia Pérez (2024) no ha sido fácil.

A lo largo de los años, la actriz ha entregado interpretaciones notables que merecieron mayor reconocimiento, al mismo tiempo que enfrentó desafíos y controversias, como la polémica en torno a Nina (2016).

Un inicio prometedor y su consolidación en Hollywood Saldaña comenzó su carrera con Center Stage (2000) y Crossroads (2002), pero su primer gran papel llegó con Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003), donde interpretó a Anamaria. Su ascenso se consolidó con Star Trek (2009), en el papel de Nyota Uhura, y con su icónica interpretación de Neytiri en Avatar (2009), dirigida por James Cameron.

A pesar del impacto cultural y taquillero de estas películas, el cine de ciencia ficción y fantasía rara vez es reconocido en las categorías de actuación de los premios de la Academia.

Así, aunque Saldaña era parte fundamental de estos éxitos, no obtuvo nominaciones individuales por ellos.

Dramas ignorados por la Academia

Más allá de sus participaciones en franquicias, Saldaña ha demostrado su capacidad dramática en películas como The Words (2012), donde interpretó a Dora Jansen, la esposa de un escritor atrapado en un dilema moral.

Su actuación fue sutil y emocionalmente profunda, pero la película no tuvo el impacto suficiente en la temporada de premios.

En Out of the Furnace (2013), compartió pantalla con Christian Bale y Casey Affleck, interpretando a Lena Warren, una mujer atrapada entre el amor y la tragedia.

A pesar de las sólidas críticas, la película no logró resonar con los votantes del Oscar, quedando fuera de la conversación de los premios.

EL ESCÁNDALO DE NINA

Uno de los momentos más polémicos de la carrera de Saldaña llegó con Nina (2016), donde interpretó a la legendaria cantante y activista Nina Simone.

Desde el principio, la elección de Saldaña para el papel generó controversia debido a las diferencias físicas y culturales entre la actriz y la icónica artista.

La producción utilizó maquillaje para oscurecer su piel y prótesis para alterar sus facciones, lo que provocó acusaciones de insensibilidad racial y apropiación.

Saldaña inicialmente defendió su participación, argumentando que estaba honrando a Simone con su interpretación.

Sin embargo, en 2020, reconoció que había sido un error aceptar el papel, declarando: "Nunca debí interpretar a Nina".

Este episodio sigue siendo un caso de estudio en la representación en Hollywood y en la forma en que la industria aborda el legado de figuras históricas.

MERECIDO RECONOCIMIENTO

A pesar de los altibajos, Saldaña ha seguido construyendo una carrera sólida, destacándose en papeles que combinan acción y profundidad emocional, como Gamora en Guardians of the Galaxy (2014-2023).

Sin embargo, su primera nominación al Oscar llegó con Emilia Pérez (2024), una película de Jacques Audiard que le ha permitido mostrar una nueva faceta interpretativa.

En este filme, Saldaña ofrece una actuación matizada y poderosa, que finalmente ha sido reconocida por la Academia.

Con 13 nominaciones en total, Emilia Pérez es la película más nominada del año, consolidando a Saldaña como una de las actrices más respetadas de su generación.

Controversias en torno a Emilia Pérez A pesar de su éxito en la temporada de premios, Emilia Pérez no ha estado exenta de controversias.

Desde su estreno en festivales, la película ha generado debates sobre la representación de la comunidad trans, ya que Karla Sofía Gascón, una actriz trans, interpreta a un personaje central en la historia.

Aunque muchos han celebrado su participación y su nominación histórica en los premios, algunos críticos han señalado la manera en que se aborda la identidad de género en el guion.

Otro punto de discusión ha sido la visión del director Jacques Audiard sobre la cultura latinoamericana y el narcotráfico, temas centrales en la película. Algunos espectadores y analistas han cuestionado si la perspectiva del cineasta francés logra capturar con autenticidad la complejidad de estos temas o si cae en estereotipos.

Además, la combinación de musical y drama criminal ha polarizado a la audiencia, con opiniones divididas entre quienes consideran que la propuesta es innovadora y quienes creen que diluye la seriedad de la historia.

A pesar de estas controversias, el reconocimiento que ha recibido Emilia Pérez en la temporada de premios confirma su impacto dentro de la industria.

Saldaña, en particular, ha logrado destacar gracias a su interpretación, lo que refuerza su estatus como una de las grandes actrices de su generación.

REFLEXIÓN

El camino de Zoe Saldaña hacia su primera nominación al Oscar refleja las dinámicas de la industria y cómo ciertos géneros son frecuentemente ignorados por la Academia.

Su trayectoria también es un recordatorio de que el reconocimiento no siempre llega de inmediato, pero la consistencia y el talento eventualmente encuentran su recompensa.

Con una carrera que abarca desde éxitos de taquilla hasta dramas íntimos, Saldaña ha demostrado que es una actriz de gran rango y profundidad. Su nominación por Emilia Pérez no solo celebra su trabajo en este filme, sino que también reconoce años de interpretaciones sobresalientes que merecieron mayor atención.

Ahora, con la mirada puesta en los Oscar, Saldaña se encuentra en un momento crucial de su carrera, lista para recibir el reconocimiento que tanto ha trabajado por obtener.