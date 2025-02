Jacob Elordi dice que no está “interesado en hacer películas por entretener o ganar dinero"

Tras hacerse mundialmente famoso por 'Euphoria' o interpretar a Elvis Presley en 'Priscilla', el australiano Jacob Elordi llegó hoy a Berlín como un "superfan" del realizador Justin Kurzel y con las ideas claras: no busca ni entretener ni ganar dinero, solo captar el sentimiento profundo que provoca el cine.

Eso es lo que ha encontrado en la serie 'The Narrow Road to the Deep North', dirigida por su compatriota Kurzel y cuyos primeros dos episodios -de un total de ocho-, se presentaron este sábado en el Festival de Berlín, fuera de competición.

"Hay un sentimiento que cualquiera siente cuando ve una película, lo llamo cine, es cuando experimentas ese algo profundo y que es imposible darle un nombre que te conmueve, eso es lo que busco cazar como intérprete, poder ser parte de eso y eso para mí suele venir del director, en este caso soy un superfan", afirmó el actor, de origen vasco.

Y agregó: "no estoy interesado en hacer películas por el hecho de entretener o ganar dinero, es solo para poder captar ese imposible sentimiento que supone algo importante para nosotros en lo más profundo".

La serie adapta la novela homónima de Richard Flanagan, que ganó el Booker Prize en 2014 y cuenta la historia del médico Dorrigo Evans a partir de sus recuerdos sobre una profunda historia de amor y su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, donde fue capturado por los japoneses.

Kurzel, conocido por películas como 'Macbeth' (2015) o 'Nitram' (2021), se metió en este proyecto por su amistad con Flaningan, con quien incluso celebró en Londres el premio Booker.

"Tuve la suerte de que me dejara hacer la adaptación", resaltó el realizador, que considera que la novela "es muy cinematográfica" porque incluye diversos puntos de vista, diferentes historias y épocas y mezcla los recuerdos de la historia del amor y la terrible experiencia de la guerra.

"El libro tiene una maravillosa complejidad" y "cómo lograr eso en lo cinematográfico era un desafío", reconoció Kurzel.

También hay razones personales en su deseo de adaptar este libro porque su abuelo paterno era un australiano que luchó el guerra y su abuelo materno un inmigrante polaco que estuvo en un campo de trabajos forzados antes de emigrar a Australia.

Así que creció desde niño conociendo la importancia y el peso de la guerra mundial. "Podía sentir las sombras de aquel pasado muy profundamente", afirmó.

A eso se añade la maravillosa historia de amor que se mezcla con las brutalidades del conflicto. "Ese amor crece y se eleva a través de los horrores de la guerra de una forma poética y preciosa", explicó.

Por su parte, Elordi también apuntó razones personales para hacer esta serie, en su caso porque cuando empezó a ver películas a los 14 o 15 años, fueron los trabajos de Kurzel los que le hicieron interesarse por la idea del cine.

"Llevaba tiempo esperando poder trabajar con él, es como un sueño hecho realidad", aseguró el actor, para quien además participar en este proyecto le permitió regresar a su Australia natal, donde hacía mucho que no trabajaba.

Y calificó la experiencia de maravillosa, por el hecho de trabajar con Kurzel y por el ben ambiente que se generó con el resto de los actores que interpretan a los prisioneros de guerra australianos que sufren todo tipo de malos tratos y brutalidades por parte de los japoneses mientras construyen un tren entre Tailandia y Birmania.

"Pasó algo muy profundo en el rodaje", recordó Elordi. "Todos nos preocupábamos los unos de los otros, fue algo bastante primitivo, con los otros chicos y con Justin, fue algo precioso".

Junto a Elordi, en el filme aparece Ciarán Hinds, que interpreta a Dorrigo Evans en la actualidad, así como Odessa Young, en el papel de su amante, Olivia DeJonge como su mujer o Simon Baker, como su tío y marido de su amante.