El musical "Emilia Pérez" tropieza en su carrera hacia los Óscar por comentarios de su protagonista

Los nubarrones se acumulan en la carrera hacia los Óscar del musical francés "Emilia Pérez", una película rodada en castellano que causó sensación desde su estreno en el Festival de Cannes, pero que ahora sufre de la polémica sobre unos tuits de su estrella principal, Karla Sofía Gascón.

Actriz trans española afincada en México, Gascón era una seria candidata al premio a la mejor interpretación femenina hasta que salieron a la luz unos tuits que colgó hace años sobre la presencia musulmana en España y otros temas sociales o políticos.

"Perdón, ¿Es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España?" es uno de los numerosos tuits que la actriz lanzó entre 2020 y 2021, cuando era relativamente desconocida en su país de origen.

También criticó los disturbios causados por la muerte de George Floyd en Estados Unidos en mayo de 2020.

Estos tuits fueron borrados, pero luego fueron recuperados por un periodista y publicados en la revista especializada Vanity Fair.

Netflix, que organiza la campaña de promoción en Estados Unidos, apartó a la actriz, que interpreta en la película a un capo narcotraficante que quiere cambiar de sexo y desaparecer, de los próximos actos de promoción de "Emilia Pérez".

La plataforma audiovisual no contestó a preguntas de la AFP.

Gascón, de 52 años, se ha disculpado públicamente por esos tuits, pero al mismo tiempo declara que "se me ha condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio".

"No puedo renunciar a mi nominación. No he cometido ningún crimen" añadió en declaraciones a CNN en español.

La película, creada y dirigida por el francés Jacques Audiard, está nominada a 13 óscares, y la campaña de votación entre los más de 10.000 miembros de la Academia hollywoodiense ya arrancó antes del inicio de la polémica.

La película ganó el premio del jurado en Cannes, y el elenco femenino (Karla Sofía Gascón, Selena Gómez, Zoe Saldaña y Adriana Paz) se llevaron conjuntamente el premio a la mejor actriz.

El impacto en México

Pero la controversia no es únicamente en torno a la actriz principal, sino que se extiende a la manera cómo "Emilia Pérez" retrata temas tan delicados en México como son el narcotráfico, la migración o la corrupción.

"Emilia Pérez" ha tenido un buen taquillaje en Francia y en otros países, pero en México la avalancha de críticas fue considerable.

La Procuraduría Federal del Consumidor anunció el 24 de enero que contactó a la cadena de cines Cinépolis para garantizar que los usuarios descontentos con la película pudieran ser reembolsados.

La película fue rodada íntegramente en estudios en Francia, y las canciones, aunque interpretadas en español, fueron creadas por una pareja de músicos franceses.

"La película trivializa el problema de los desaparecidos en México", criticó Artemisa Belmonte, autora de una petición en change.org para oponerse a su estreno en cines.

"Mis intenciones me parecen virtuosas pero noto un problema allá [en México] en la recepción del largometraje", declaró a la AFP Audiard, después de sus nominaciones a los Oscar.

"¡El tráfico de drogas: podríamos no hablar de ello! ¡Pero era importante para mí, tal vez lo hice torpemente!", dijo.