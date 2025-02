La familia 'The Fantastic Four' se prepara para combatir a Galactus en su primer tráiler

Marvel desveló este martes el primer tráiler de la película 'The Fantastic Four: First Steps' ('Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos'), que muestra los preparativos de estos cuatro superhéroes comandados por Pedro Pascal en el papel de Mister Fantastic (Sr. Fantástico) en su camino para vencer al antagonista Galactus.

Con un ambiente retrofuturista de los años 60, las primeras imágenes muestran a sus personajes en escenarios que van desde lo cotidiano, como una cocina con Ebon Moss-Bachrach en el rol de Ben Grimm, también conocido como Thing o La Mole, hasta cohetes espaciales con escenas románticas entre Mister Fantastic e Invisible Woman (la Mujer Invisible), interpretada por Vanessa Kirby.

"Enfrentaremos juntos cualquier cosa que el mundo nos arroje", dice Kirby en el tráiler después de una pequeña descripción de cada uno de los personajes, de los que también forma parte Joseph Quinn en el papel de Human Torch (Antorcha Humana).

Video Mira el nuevo tráiler de #Los4Fantásticos: Primeros Pasos



Disney señala en un comunicado que esta familia se enfrentará al "desafío más terrorífico" que ha atravesado hasta la fecha.

Los Cuatro Fantásticos tendrán que defender a la Tierra de "un dios espacial voraz" llamado Galactus (Ralph Ineson) y de su enigmática mensajera, Silver Surfer (Julia Garner). El estreno de la cinta está previsto para el 25 de julio.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach hablan en el escenario durante el lanzamiento del tráiler de Los Cuatro Fantásticos el 4 de febrero de 2025 en Huntsville, AlabamaDavid A. Smith/AFP

El tráiler fue estrenado en presencia de los actores en el U.S. Space & Rocket Center, en Huntsville, en el estado de Alabama, en un evento que fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pudieron seguir de forma presencial y telemática.

En los cómics originales, 'The Fantastic Four' son astronautas que se convierten en superhéroes tras ser expuestos a rayos cósmicos en el espacio.