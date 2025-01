Zoe Saldaña recibe su primera nominación al Óscar con "Emilia Pérez"

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña logró este jueves la nominación al Óscar a mejor actriz de reparto por su papel en el narco-musical 'Emilia Pérez', anunció la Academia de cine de Hollywood.

Saldaña compartirá categoría con la actriz Mónica Barbaro ('A Complete Unknown'), Ariana Grande ('Wicked'), Felicity Jones ('The Brutalist') e Isabella Rossellini ('Conclave'), y la ganadora se dará a conocer en la gala del próximo 2 de marzo en Los Ángeles.

Dirigida por el francés Jacques Audiard, Saldaña interpreta a una abogada un tanto hastiada de su trabajo, que recibe una jugosa oferta por parte de 'Manitas', líder de un cartel mexicano: ayudarle a fingir su muerte y empezar a vivir su auténtico yo.

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña en una escena de la película “Emilia Pérez”.Shanna Besson/Netflix vía AP.

En un combinado de suspense, comedia y drama, la película se ampara en números musicales para abordar temas con tinte social, como el activismo trans, los feminicidios, el narcotráfico, la corrupción y los desaparecidos en México.

Por esta interpretación, Saldaña se alzó el pasado 5 de enero con su primer Globo de Oro a mejor actriz de reparto y su nominación a los premios BAFTA, los más importantes del cine británico.

Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2 mil millones de dólares: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).