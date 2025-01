Paula Ferry comparte roles en “Courage” cinta hindú que estrena en FCGSD

La actriz dominicana Paula Ferry comparte roles estelares en la película, de producción hindú, “Courage”, la que estrenará en el país, en el marco del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), el que se realizará del 31 de enero al 6 de febrero y el que dedica esta décima séptima edición a la India.

En la cinta también participa el actor dominicano Ernesto Báez. Inicialmente se contempló rodar “Courage” en República Dominicana, para ello investigaron sobre la disponibilidad del talento local y debido al parecido físico de Paula Ferry a una actriz hindú, fue invitada a audicionar para el personaje Succhi, el que logró obtener tras la audición.

Paula reveló que la película cuenta una historia basada en hechos reales, por lo que fue una audición muy íntima y muy personal. “Succhi es una mujer fuerte y decidida, crea una amistad muy profunda con Rani (personaje principal).

Ambas destacaron como mujeres en un campo dominado por hombres, con determinación por dejar su huella. Cuando Rani enfrenta el reto de recaudar fondos para el trasplante de riñón de su esposo, Suchitra no dudó en apoyarla. Ayudó a gestionar eventos benéficos, administrar cuentas y garantizar la transparencia en cada donación” reveló Paula sobre su personaje.

“Courage” tiene la producción de Bulb Chamka Media, Udaykumar Devaskar y Mahra Productions, dirigida por Ankur Kakatkar y la participación de los actores Sharib Hashmi, Sanskruti Balgude, Nikita Ghag, Ernesto Baez y Paula Ferry.

La película se rodó entre los meses de noviembre de 2023 y febrero de 2024, en locaciones como Mumbai, India y Estados Unidos.

“Tuve la oportunidad de estar en Mumbai, India. Fue una experiencia increíble, desde la cultura, la gente, la armonía tanto dentro como fuera del set. El equipo fue muy acogedor e hizo de mi estadía en La India una experiencia única”, sostuvo Ferry.

Luego de la experiencia la productora tiene la intención filmar y coproducir películas en el país, para ellos fue muy amigable y placentero visitar República Dominicana y esperan contar con más colaboraciones “Courage” es la novena producción internacional de Paula.

Hasta la fecha Paula Ferry ha trabajado en Mexico en “Complices” y “Por amar sin Ley”; en Estados Unidos, en “Books& Drinks”, “Are You Afraid of the Dark?”, “Road House” y en España “Vienes o Voy”.

La sinopsis cuenta la historia real de amor, esperanza, valentía y superación de Rani y su esposo Jay. Jayu enfrentó el fallo de ambos riñones en 1988, requiriendo un trasplante en un contexto donde las opciones eran limitadas en India. Rani, con una determinación inquebrantable, recaudó fondos y eventualmente donó uno de sus riñones para salvar la vida de su esposo.

La narrativa explora sus desafíos médicos, emocionales y sociales, resaltando la fortaleza de Rani frente a la adversidad, la importancia de los avances médicos y las complejidades de las relaciones humanas. Es un testimonio del sacrificio, el amor y la resiliencia frente a las dificultades.

“El Festival de Cine Global es uno de mis eventos cinematográficos favoritos, nos da la oportunidad como país de conocer distintas plataformas, compartir con colegas de otros países y aprender de un cine que quizás no conocíamos. Por ejemplo el viajar a la India y conocer el trabajo que se hace, la cantidad de producciones y empleos que genera, es más de lo que vemos en plataformas digitales. Como país estos son los eventos que nos ayudan a crecer, a fomentar la cultura y el arte", expuso Ferry sobre el festival.