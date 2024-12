Selena Gomez destaca la importancia de la salud mental durante el almuerzo de mujeres de la Academia

Mientras observaba una sala repleta de las figuras más influyentes de Hollywood, la estrella de “Emilia Pérez”, Selena Gómez, tomó el centro del escenario para destacar un tema crítico: priorizar la salud mental y apoyar a las comunidades marginadas que a menudo son dejadas de lado en la conversación.

“Se trata de tomar medidas para garantizar que las comunidades desatendidas tengan acceso a recursos de salud mental”, dijo Gómez el martes en el almuerzo de mujeres de la Academia. La cantante y actriz ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y reveló que le habían diagnosticado trastorno bipolar.

En 2020, Gómez inició el Rare Impact Fund y su línea de cosméticos Rare Beauty, comprometiéndose a donar el 1% de todas las ventas al fondo para ayudar a ampliar los servicios de salud mental y la educación para los jóvenes.

"Se trata de mostrarles que cuando nos unimos, podemos hacer una verdadera diferencia", dijo Gómez, una artista nominada al Grammy y al Emmy que el lunes recibió una doble nominación a los Globos de Oro por sus papeles en "Emilia Pérez" y "Only Murders in the Building".

“Sé de primera mano cómo te puede hacer sentir el aislamiento a veces”, dijo. “Pero momentos como este y hablar con todas estas mujeres maravillosas, simplemente me recuerdan que no estoy sola. Compartimos. Y cuando nos mantenemos unidos, creamos un efecto dominó que se extiende mucho más allá de nuestras propias vidas.

Gómez fue el orador principal del evento celebrado en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas al que asistieron, entre otros, Ariana Grande, Olivia Wilde, Amy Adams, Pamela Anderson, Sarah Paulson, Regina King, Rita Wilson, Ava DuVernay y Awkwafina.

Gómez habló sobre la importancia de amplificar la voz de las mujeres y de sentirse orgullosa de trabajar en “Emilia Pérez”, que, según ella, presenta a mujeres “extraordinarias” delante y detrás de la cámara. Dijo que el director de la película, Jacques Audiard, fomentó la idea de que “todas las voces son escuchadas y valoradas”.

“Me recordó el poder de la comunidad, de apoyarnos y ayudarnos unos a otros, ya sea en el cine, la música o la vida misma”, dijo.

Muchos de los actores que asistieron al evento lucieron prendas, joyas, zapatos, maquillaje y accesorios de Chanel. La marca de moda de lujo, que patrocinó el evento, tiene una larga relación con el cine y las mujeres creativas desde que su fundadora, Gabrielle “Coco” Chanel, vio la oportunidad de poner sus diseños en las películas y empoderar a las mujeres en el cine.

El evento del martes se llevó a cabo para reunir a mujeres de todas las facetas de la comunidad cinematográfica. También fue una celebración de la Beca de Oro de la Academia para Mujeres, un programa que apoya a las cineastas emergentes.

Gómez rindió homenaje al evento por destacar a las mujeres cineastas y los esfuerzos detrás de la creación de recursos para quienes forman parte de la comunidad.

“Es un gran honor estar en esta sala con tantas mujeres que amo y que me han inspirado a lo largo de los años”, dijo. “Ellas siguen empoderándome, no solo en nuestra industria, sino en todo el mundo”.